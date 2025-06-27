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台灣網紅戰地旅遊！淚控烏克蘭旅館「動手趕人」 律師轟2行為

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕YouTuber「小象愛出門」真實記錄旅行中的所見所聞，深受粉絲喜愛，近日前往烏克蘭旅遊，卻在途中被當地飯店驅趕，衝突影片曝光後引起爭議。對此，律師林智群認為，既然要出去旅遊看這個世界，就必須接受它，直言「人家沒義務因為你這個情況而體貼你。」

「小象愛出門」前往烏克蘭旅遊。（翻攝自臉書）「小象愛出門」前往烏克蘭旅遊。（翻攝自臉書）

林智群今（27日）於社群轉發「小象愛出門」的貼文，沒有指名的提及，有網紅跑去烏克蘭基輔旅遊，吐槽「人家在打仗，跑去戰地旅遊？這個口味還真特別」。他續指，旅館預定check in時間是下午2點，該網紅早上11點半就抵達，希望可以借廁所、房間換衣服，於是服務員讓她使用一個剛打掃完的房間。

當該網紅在大廳開行李箱整理東西時，旅館老闆突然現身，表示不願意提供房間，並要求她離開。對此，林智群表示，「人家覺得下午2點才是check in時間，你提早跑來，還要求提供房間給你上廁所換衣服，人家可以拒絕啊！你還在大廳打開行李箱整理東西，如果人家接待處很小，你這樣的行為一定會干擾到旅館的。」

林智群說，每個地方的人都不一樣，既然要出去旅遊看看這個世界，就必須接受它。對於該網紅稱自己搭17小時的火車才會借用廁所，他感嘆，「那個不用拿出來講，人家沒義務因為你這個情況而體貼你。」

林智群建議該網紅，可以先寄放行李，再去咖啡廳坐著打發時間，等待check in時間。不過，他強調，旅館老闆動手的行為是錯的，但衝突起因還是要確認「雙方認知落差在哪裡」。

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