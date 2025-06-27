艾瑪史東遭陰謀論者綁架！《暴蜂尼亞》四度合作《可憐的東西》鬼才導演

艾瑪史東再度和導演尤格藍西莫合作新片《暴蜂尼亞》。（UIP提供）

王靖惟／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕影后艾瑪史東繼《真寵》、《可憐的東西》和《憐憫的種類》後，四度和鬼才導演尤格藍西莫合作新片《暴蜂尼亞》，電影今曝光首支預告，延續導演怪誕風格，描述兩名深信陰謀論的年輕人綁架了一位有權有勢的大型企業女執行長，因為他們堅信她其實是個企圖摧毀地球的外星人。

該片改編自2003年韓國導演張俊煥 2003 年執導的電影《拯救綠色星球》，由HBO 影集《繼承之戰》、電影《五星饗魘》編劇威爾崔西執筆劇本，並由《宿怨》鬼才導演亞瑞阿斯特擔任製片，主要演員還包括坎城影帝傑西普萊蒙、艾丹戴爾比斯、史塔洛斯霍奇亞斯、艾莉西亞席維史東。

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傑西普萊蒙先前和導演尤格藍西莫合作《憐憫的種類》在坎城影展封帝，再度和他合作新片《暴蜂尼亞》。（UIP提供）

艾瑪與藍西莫也透過各自的製片公司Fruit Tree 與 Pith擔任製片，還有韓國CJ ENM的李美敬與高京範也參與製作，並由由環球影業子公司焦點影業發行。

焦點影業主席彼得庫雅夫斯基去年受訪時表示：「尤格藍西莫是一位富有遠見的電影創作者，以獨樹一幟的風格征服全球觀眾。我們很興奮能與他、艾瑪，以及來自Element、Square Peg（亞瑞阿斯特的製片公司）和 CJ ENM 的優秀團隊一同改編這部扭曲又黑色幽默的故事。」

CJ ENM的高京範則補充：「我很高興能與理想的導演與製作團隊，攜手將韓國電影中的這顆隱藏寶石介紹給世界。我相信尤格會以他獨特的風格，與本片的嶄新敘事產生強烈化學作用。」《暴蜂尼亞》暫定12月12日在台上映。

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《暴蜂尼亞》首支預告 :





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