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娛樂 日韓

蒼井空不忍了！發聲挺AV女優：才不是妓女

羅子秦／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本前AV女優明日花綺羅捲入賣春風波，「蒼老師」蒼井空日前在X上發文，強調AV女優不是妓女，力挺前隊友明日花綺羅。

蒼井空曾是紅極一時的傳奇AV女優。（翻攝自X）蒼井空曾是紅極一時的傳奇AV女優。（翻攝自X）

蒼井空透過X發文，用韓文、日文寫著：「雖然我們的性行為被公開，但AV女優才不是賣春婦（妓女）。」她認為，最有問題的應該是那些可疑的照片外流，更感嘆：「偏偏是AV女優啊，粉絲應該是這樣想吧。」

原來曾與蒼井空一同隸屬於「惠比壽麝香葡萄」的明日花綺羅，日前捲入賣春風波，韓團THE BOYZ的成員周鶴年則被指控性交易，雖然雙方都否認，不過隨著《週刊文春》公開兩人的親密照，爭議仍持續延燒。

明日花綺羅強調從來沒有賣淫。（翻攝自IG）明日花綺羅強調從來沒有賣淫。（翻攝自IG）

在《週刊文春》的照片曝光前，明日花綺羅透過X出面澄清：「現在各種臆測滿天飛，《週刊文春》的報導都沒有出來，請不要散播錯誤的資訊。」她強調：「我這一輩子從來沒有收錢性交易（賣春），一次都沒有，當然這次也是。」

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