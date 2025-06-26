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娛樂 最新消息

不只Jennie！GOT7王嘉爾也陷「口吐白煙」爭議 挨轟太沒禮貌

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕男團GOT7成員「Jackson」王嘉爾6月22日現身巴黎街頭，不料卻因一段影片掀起爭議。影片中，王嘉爾下車時，疑朝保鑣「噴出一團白煙」，引發網路熱議，究竟是玩笑過火？還是另有誤會？事件不僅讓粉絲錯愕，也讓人聯想到去年BLACKPINK成員Jennie疑似在室內抽菸，並對著化妝師吞雲吐霧挨轟事件，韓流明星的行為再度成為輿論焦點。

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據報導，該影片6月23日由在法國活動的攝影師公開，影片中可見王嘉爾下車後向粉絲揮手致意，但在這過程中，他口中吐出的煙霧正好朝著幫他開車門的保鑣臉部飄去，該片段迅速在社群媒體上擴散，影片短短一天已突破122萬次觀看。

王嘉爾下車「口吐白煙」的影片曝光，因角度疑對保鑣臉上噴煙，在網路掀起爭議。（翻攝自王嘉爾IG）王嘉爾下車「口吐白煙」的影片曝光，因角度疑對保鑣臉上噴煙，在網路掀起爭議。（翻攝自王嘉爾IG）

王嘉爾「口吐白煙」的影片曝光後，在網路上迅速引爆爭論，有人直批：「太沒禮貌」、「對工作人員不尊重」，也有人貼出不同的角度照片，顯示他並非朝保鑣方向吐煙，只是剛好方向一致，純粹是拍攝的角度問題。有人緩頰：「那是熟人間的玩笑」、「根本不是朝他吐，是剛好方向一致」。目前尚未有王嘉爾本人與其所屬團隊出面回應。

王嘉爾與Jennie的事件，儘管情節不同，但在在提醒藝人：身為亞洲頂流，不只是在舞台上要閃耀，更要在生活裡自律。無論白煙是玩笑還是誤會，公眾人物在鏡頭前的一舉一動都可能被放大檢視。

正如一位韓國娛樂產業觀察家所說：「偶像不是不可以有個性，但若無法管理公眾行為與形象，就很容易跌入輿論陷阱。」

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