Jennie道歉也沒用！被票選為「抽菸毀形象」冠軍

Jennie爆出室內吸菸後，形象難以挽回。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓女子天團BLACKPINK成員Jennie，在7月爆出室內吸電子菸的爭議，從YouTube頻道上傳的影片中可見，她對著協助補妝的工作人員吐煙，雖然Jennie立即出面道歉，但仍讓不少人感到失望，日前更被韓網票選為「抽菸毀形象」第一名。

日前韓國討論區「DC Inside」，發起主題「因為抽菸而嚴重打擊形象的藝人」的投票，共有92318張選票，而Jennie以8410張票被選為第一名，其次則是獲得7940票的女團fromis_9成員李彩煐，因為上傳社群的照片中，不小心洩漏疑似使用電子菸，第三名則是EXO成員D.O.有7935票，同樣也是被拍下在室內吸菸的畫面，更因此被韓國當局罰鍰。

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李彩煐（左）與D.O.（右）也上榜。（翻攝自IG）

事實上，Jennie在爆出室內吸菸的爭議後，立即透過個人經紀公司OA（ODD ATELIER）發聲明道歉，表示已經向影片中的工作人員致歉，並深刻反省，也對感到失望的粉絲們道歉，承諾未來以更成熟的面貌回應大家。

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