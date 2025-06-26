晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《慶餘年3》二皇子遭爆「風險規避」恐換角？劇組首度鬆口回應

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國古裝權謀劇《慶餘年》自2019年開播以來，憑藉緊湊劇情與實力派卡司，深受觀眾喜愛，2024年推出第二季再度掀起收視熱潮。時隔一年，近日終於傳出第三季啟動的消息，預計最快將於2026年底推出，隨著劇情即將邁入高潮，粉絲也紛紛表示迫不及待。不過，劇中人氣角色「二皇子」卻傳出可能換角，引發熱議，對此劇方也作出回應。

相關新聞

《折腰》男配角挨轟缺乏新意 嗆觀眾：坐等破防

飾演「二皇子」的劉端端，畢業於中央戲劇學院，長年活躍於中國國家話劇院，是備受肯定的實力派演員。他憑藉《慶餘年》系列廣受矚目，近期更在新劇《折腰》中表現亮眼。然而網路卻盛傳《慶餘年》第三季雖將原班人馬大多數回歸，卻考量「風險規避」因素，可能另尋演員飾演二皇子，消息一出，不少劇迷在社群平台上表達無法接受，討論聲量迅速登上微博熱搜。

劉端端在《慶餘年》飾演的二皇子，傳出要被換掉。（翻攝自微博）劉端端在《慶餘年》飾演的二皇子，傳出要被換掉。（翻攝自微博）

劉端端詮釋的李承澤心思縝密、個性偏執瘋癲，極具魅力且備受觀眾喜愛。由於他至今並無負面新聞，不少粉絲對於所謂「風險」感到不解，質疑換角傳言的真實性。對此，中國媒體求證劇方，製作單位則回應表示，目前仍處於劇本創作階段，尚未開始選角作業，並強調「請大家以官方公告為準」。

劇組同時也呼籲外界理性看待相關訊息，尊重所有演員與幕後團隊的努力成果，勿輕信、轉傳未經證實的消息，以免造成不必要的誤會與困擾。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中