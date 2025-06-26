《慶餘年3》二皇子遭爆「風險規避」恐換角？劇組首度鬆口回應

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國古裝權謀劇《慶餘年》自2019年開播以來，憑藉緊湊劇情與實力派卡司，深受觀眾喜愛，2024年推出第二季再度掀起收視熱潮。時隔一年，近日終於傳出第三季啟動的消息，預計最快將於2026年底推出，隨著劇情即將邁入高潮，粉絲也紛紛表示迫不及待。不過，劇中人氣角色「二皇子」卻傳出可能換角，引發熱議，對此劇方也作出回應。

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飾演「二皇子」的劉端端，畢業於中央戲劇學院，長年活躍於中國國家話劇院，是備受肯定的實力派演員。他憑藉《慶餘年》系列廣受矚目，近期更在新劇《折腰》中表現亮眼。然而網路卻盛傳《慶餘年》第三季雖將原班人馬大多數回歸，卻考量「風險規避」因素，可能另尋演員飾演二皇子，消息一出，不少劇迷在社群平台上表達無法接受，討論聲量迅速登上微博熱搜。

劉端端在《慶餘年》飾演的二皇子，傳出要被換掉。（翻攝自微博）

劉端端詮釋的李承澤心思縝密、個性偏執瘋癲，極具魅力且備受觀眾喜愛。由於他至今並無負面新聞，不少粉絲對於所謂「風險」感到不解，質疑換角傳言的真實性。對此，中國媒體求證劇方，製作單位則回應表示，目前仍處於劇本創作階段，尚未開始選角作業，並強調「請大家以官方公告為準」。

劇組同時也呼籲外界理性看待相關訊息，尊重所有演員與幕後團隊的努力成果，勿輕信、轉傳未經證實的消息，以免造成不必要的誤會與困擾。

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