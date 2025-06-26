黃冠智住日本2個月「竟遭當地警方盤查」 一問原因超傻眼

〔記者蕭方綺／台北報導〕黃冠智因參與公視劇集《聽海湧》而結識日本知名劇團「52PRO！」團長塚原大助，進而受邀加入台日共製舞台劇《流浪樹》的演出。該劇6月初於東京指標性劇場本多劇場完成日本場演出，隨即將於6月26日至29日移師回台，在國立台北藝術大學戲劇廳登場。這段跨國合作旅程，不僅讓黃冠智收穫寶貴表演經驗，也在日本期間意外遭遇警方盤查的小插曲，為旅程增添難忘記憶。

黃冠智（中）、施名帥（左）、塚原大助在日本相聚。（影一製作所提供）

他為準備舞台劇演出，黃冠智於4月前往日本，展開近兩個月的排練與演出生活。提到某次回家途中被日本警察臨檢，當他好奇詢問原因，對方透過翻譯軟體答覆：「因為你的眼睛是歪的。」讓他當場愣住，儘管語意不明，卻成了此行最特別的回憶之一。

請繼續往下閱讀...

他表示整段旅程幾乎都圍繞著劇場展開：「每天就是往返下北澤的本多劇場和吉祥寺的排練場，幾乎沒時間觀光，完全不像在旅遊。」不過熱愛古著的他，仍抓緊零星休息時間在下北澤逛古著店，「當作放鬆的方式，但有時會不小心買太多，荷包大失血。」

黃冠智在日本生活兩個月。（影一製作所提供）

這是黃冠智出道以來首度挑戰舞台劇，《流浪樹》劇本完成時間較晚，使得他排練準備期相當緊湊。他回憶：「今天拿到新場次，隔天就得和日本演員對戲，準備時間真的很短，只能強迫自己快速進入狀況，壓力非常大。」所幸有同劇演員張寗一同赴日，兩人相互扶持打氣，張寗還會煮飯給他吃，建立起如姐弟般的情誼。

雖然過程緊湊辛苦，卻也收穫喜訊連連，張寗在排練中場休息時得知獲得金穗獎最佳演員，幾日後黃冠智也傳來入圍台北電影節最佳男主角的好消息。劇團特地召集全體人員合影慶賀，兩人笑說：「我們演的不是《流浪樹》，根本是《幸運樹》！」

黃冠智（右）和張寗在日本東京排練。（影一製作所提供）

此次在日本演出期間，不僅有許多台灣朋友特地前往支持，更有日本觀眾分享自己長輩是灣生，對劇情感觸深刻。甚至還有觀眾帶著《聽海湧》的劇本來找黃冠智簽名，讓他驚喜又感動：「完全沒想到，真的非常暖心。」

黃冠智（左）和張寗（右）赴日排練舞台劇《流浪樹》。（影一製作所提供）

此外，《聽海湧》演員施名帥也恰巧於排練期間赴日旅遊，特別抽空探班，還與塚原大助及黃冠智三人聚餐，即興重現戲中三人對峙的經典場面。黃冠智笑說：「劇裡是對立角色，現實中卻一起吃飯大笑，反差很大，也很有趣。」《流浪樹》即將於6月26日至29日在國立台北藝術大學戲劇廳展開台灣場演出。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法