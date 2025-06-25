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粉絲機場巧遇車銀優「張嘴瞪大眼」 意外成影片亮點全網笑爛

車銀優帥到不可理喻。（翻攝自X）車銀優帥到不可理喻。（翻攝自X）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者葉姵妤／綜合報導〕車銀優因帥到爆的外表，而有「臉蛋天才」的封號，一舉一動備受全球粉絲關注。先前傳出申請並面試陸軍樂隊，經紀公司Fantagio在29日證實此消息，他已通過面試，預計7月28日入伍，接受軍事基礎訓練。不過，因為車銀優人氣極高，為避免造成現場混亂，不會公開詳細報到時間及地點。消息一出，粉絲紛紛哀號，不願相信這個事實。而近日，IG上流出一段他出現在機場的畫面，站在他身後的女子，意外成為討論焦點。

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Instagram帳戶「vkr_news」最近發布一則影音，才短短1天的時間，就吸引逾160萬人觀看。從畫面中可以看到，車銀優身穿黑色襯衫及淺色牛仔褲出現在機場，舉起手向粉絲打招呼，沒想到，後方女子竟意外成為影片亮點，當她發現車銀優就在她身旁時，震驚表情全寫在臉上，期間還一度用手摀住嘴，然後拍拍自己胸口，安撫自己的激動情緒。

該影片速迅在網上傳開，網友看到她一臉驚恐的神情，紛紛笑翻留言表示，「反應很可以理解」、「感謝上帝，他沒有看到她，否則她會害羞」、「她不敢相信她的眼睛」、「女孩錯過了她的航班」、「她是我們所有人，可見男神威力有多麼猛烈。

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