粉絲機場巧遇車銀優「張嘴瞪大眼」 意外成影片亮點全網笑爛

車銀優帥到不可理喻。（翻攝自X）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者葉姵妤／綜合報導〕車銀優因帥到爆的外表，而有「臉蛋天才」的封號，一舉一動備受全球粉絲關注。先前傳出申請並面試陸軍樂隊，經紀公司Fantagio在29日證實此消息，他已通過面試，預計7月28日入伍，接受軍事基礎訓練。不過，因為車銀優人氣極高，為避免造成現場混亂，不會公開詳細報到時間及地點。消息一出，粉絲紛紛哀號，不願相信這個事實。而近日，IG上流出一段他出現在機場的畫面，站在他身後的女子，意外成為討論焦點。

相關新聞：邊荷律同學是周子瑜！ 「超狂明星校友」名單曝光

請繼續往下閱讀...

Instagram帳戶「vkr_news」最近發布一則影音，才短短1天的時間，就吸引逾160萬人觀看。從畫面中可以看到，車銀優身穿黑色襯衫及淺色牛仔褲出現在機場，舉起手向粉絲打招呼，沒想到，後方女子竟意外成為影片亮點，當她發現車銀優就在她身旁時，震驚表情全寫在臉上，期間還一度用手摀住嘴，然後拍拍自己胸口，安撫自己的激動情緒。

該影片速迅在網上傳開，網友看到她一臉驚恐的神情，紛紛笑翻留言表示，「反應很可以理解」、「感謝上帝，他沒有看到她，否則她會害羞」、「她不敢相信她的眼睛」、「女孩錯過了她的航班」、「她是我們所有人」，可見男神威力有多麼猛烈。

在 Instagram 查看這則貼文 VKR News（@vkr_news）分享的貼文

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法