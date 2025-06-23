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邊荷律同學是周子瑜！ 「超狂明星校友」名單曝光

邊荷律以甜美外型與可愛的性個擄獲大批粉絲的心。（翻攝自IG）邊荷律以甜美外型與可愛的性個擄獲大批粉絲的心。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中信兄弟韓籍啦啦隊女神邊荷律自2018年出道進入啦啦隊，憑藉甜美臉蛋及姣好身材圈粉無數。日前她上傳一系列高中嫩照，令網友驚喜的是，一旁同框的竟是南韓大咖女團TWICE成員彩瑛，此事意外曝光「超狂明星校友」名單。

邊荷律（左）與彩瑛（右）同框。（翻攝自Threads）邊荷律（左）與彩瑛（右）同框。（翻攝自Threads）

邊荷律在社群平台Threads上曬出自己高中時期的相片，其中一張讓粉絲驚喜的照片，是邊荷律的身旁竟坐著TWICE成員彩瑛，引起網友熱烈討論。不少網友好奇邊荷律是否也與TWICE成員周子瑜同班，其實她早在去年《Talk一杯》節目中透露，自己與子瑜是同班同學，覺得自己與台灣相當有緣分。

邊荷律與周子瑜、金采源同屆畢業。（翻攝自IG）邊荷律與周子瑜、金采源同屆畢業。（翻攝自IG）

事實上，邊荷律畢業於韓國「明星搖籃」的韓林藝高，校友就包括ASTRO車銀優Red Velvet YeriITZY有娜、LE SSERAFIM金采源等人，與邊荷律同屆畢業的有TWICE成員周子瑜及彩瑛、THE BOYZ金善旴等。邊荷律也曾坦言，自己高中時差點成為YG娛樂的練習生，當時有接到面試邀約，卻因為自己沒信心而錯失機會，現在回想仍覺得可惜。

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