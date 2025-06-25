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娛樂 最新消息

白冰冰慟別摯友余丹丹 憶她善良錯信朋友被倒債2億

〔記者傅茗渝／台北報導〕白冰冰與資深藝人余丹丹一同出道，是情誼深厚的好友。余丹丹生病期間，因擔心自己狀態不好看，婉拒白冰冰前往探望，讓白冰冰無緣見到她最後一面，留下遺憾。因此，即便前一晚錄影到深夜、整晚未闔眼，她仍與好友曹金鈴一早前往參加余丹丹的告別式，送她最後一程。她感慨地說：「心中滿滿的不捨，家屬很低調，但她過去唱了不少好歌，我覺得不能就這樣無聲無息的走了，希望大家可以緬懷她。」

白冰冰去上海時，余丹丹夫妻會熱情招待。（長興影視提供）白冰冰去上海時，余丹丹夫妻會熱情招待。（長興影視提供）

余丹丹5歲就以童星身分出道，不僅唱歌，也活躍於歌仔戲圈，曾與李如麟歌仔戲團、唐美雲歌仔戲團合作，演出連續劇《草螟弄雞公》，並演唱過《總是為著愛》、《憶戀思景》等紅極一時的作品。白冰冰在華視出道時結識她，兩人當時同為同事，因出身背景相似，家庭環境都不寬裕，更加惺惺相惜，攜手打拚，成為彼此堅強的後盾。

婚後，余丹丹選擇淡出演藝圈，隨經商的丈夫移居上海。白冰冰回憶：「丹丹的老公很善良，也很好客，以前去上海都會盡地主之誼招待我們。」2003年她赴上海拍攝《雙響炮》時，經常光顧他們經營的餐廳，兩人情誼深厚，已維繫超過50年。

白冰冰（中）過去前往上海時，都會去拜訪余丹丹夫妻。（長興影視提供）白冰冰（中）過去前往上海時，都會去拜訪余丹丹夫妻。（長興影視提供）

白冰冰也提到，余丹丹夫婦心地善良，卻曾因信錯朋友而被倒債高達2億元台幣。「他是信任朋友才借錢給對方，但對方竟欠錢不還，當時他們還有請我幫忙，我前面打給債務人都還有接電話，後面就都不接，這件事對他們夫妻的打擊很大。」她語氣憤憤地表示：「就是有那種人，欠人家很多錢，黑道來討債就趕快還，但跟善良的人借錢就不還。」

她也相當敬佩余丹丹的丈夫，為了陪伴太太抗癌，不惜放下生意，全心照料。「我之前數度邀請他們夫妻到我峨媚的住處遊玩散心，丹丹都說等她身體好了一定來，沒想到再也沒有機會了。」儘管她多次想探病，卻始終被婉拒，如今成為內心永遠的遺憾，也讓她更體會「珍惜當下」的重要。

在告別式上，白冰冰特別鼓勵余丹丹的丈夫與3個孩子要堅強面對未來，並經家屬同意，在《誠懇逗陣》節目中特別播出余丹丹的代表作《總是為著愛》、《憶戀思景》，希望更多人記得這位她深愛的老朋友——余丹丹。

相關新聞：資深藝人余丹丹過世   白冰冰含淚送別

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