12生肖運穩迎新財！清明前後「低調日」這3件事別做

命理老師提醒，沖日＝低調日，每個生肖在清明前後各有兩天，特別不適合做重大決定，也要盡量避免和他人起爭執。（圖／Gemini）

〔娛樂頻道／綜合報導〕清明節氣前後，雖然磁場波動較大，但就民俗及命理觀點認為，祭祖思親的時刻，其實也是個人運勢轉折的關鍵期。命理專家林霖老師特別針對12生肖在清明前後的流年與地支卦相，整理出近20天內的「12生肖沖煞日對照表」，提醒每個生肖在清明前後各有兩天，行事愈低調愈好。

林霖老師進一步解釋「沖日＝低調日」的重要性，她表示，清明期間的「沖煞日」，指的是個別生肖與當日地支相沖，相對平日，該生肖會容易出現情緒失控、判斷錯誤、小意外或卡關的情況，因此在這幾天也特別不適合做重大決定、投資理財決策，更要避免和他人起爭執。

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心穩，運就穩。林霖老師叮嚀最近覺得心累、期待重啟新局、祈求新運的朋友，清明前後這段時間除了避開個人生肖「沖煞日」，另方面也可借助簡單的淨化氣場小撇步，一掃霉氣與窮氣，為2026下半年開啟「新財庫」。

■12生肖沖煞日（低調日）對照表

（娛樂頻道／製表）

■12生肖清明補運3重點

1．透過「淨化氣場」，去掉「陰氣殘留」。

→洗澡加鹽。

→曬太陽。

→居家通風。

2．補財庫小動作，象徵「迎新財」。

→整理錢包。

→丟掉破舊物品。

→錢包內放1張新鈔。

3．心念轉運，先求心穩，運自穩。

→感恩祖先。

→設定願望。

→晚上靜心3分鐘。

林霖老師提醒，卡關時，莫忘「心穩，運就穩」。（林霖老師提供）

【達人 林霖老師小檔案】

．專長：前世今生、靈通算命、風水、法會科儀

．經歷：命運好好玩節目專職老師、生活有夠讚專職命理老師、女人要有錢命理特別來賓、新聞面對面命理特別來賓、新聞挖挖挖民俗專家、中天沈春華LIFE秀節目民俗專家、台中市星相易理堪輿協進會副理事長、台中市五術教育協會常務理事、中華民國紫微斗數協會講師暨第一屆常務理事



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