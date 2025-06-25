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娛樂 最新消息

台灣巨乳女優場記變女神！激戰12男：可以把我淹死

〔記者陽昕翰／台北報導〕台灣AV女優金寶娜擁有32F火辣上圍，她坦言胸部太大其實很困擾，許多運動內衣都不能穿，打趣：「上課的時候可以把胸部放在桌上，下巴靠在內內上休息。」

台灣AV女優金寶娜。（大象傳媒提供）台灣AV女優金寶娜。（大象傳媒提供）

金寶娜的出道經歷非常戲劇化，原本她只是片場的場記，因為女主角臨時受傷，她臨危受命上場，意外展開了AV生涯。「拍完那一部之後，開啟我的AV女優之路。」

談到至今印象最深刻的拍攝經驗，她毫不避諱大方分享，「剛出道時有拍過12男素人挑戰片，真的很印象深刻。有一位超會射的男優，拍攝時爆發了三次，每次多到真的可以把我淹死，要感謝他如此的熱情回應，我覺得他真的是太給我面子了。」

金寶娜誤打誤撞進入AV產業。（大象傳媒提供）金寶娜誤打誤撞進入AV產業。（大象傳媒提供）

雖然在片中尺度全開，金寶娜私下其實有「精神潔癖」。她回憶自己18歲的初體驗，「當時想找個有經驗的男生，結果遇到一個愛吹噓的曖昧對象，說自己經驗豐富，我信了。那時候高中剛畢業，覺得他出國後不會再見，就不會尷尬，結果兩人都沒經驗，加上他又是個巨鵰男，我直接痛到哭出來。」至今金寶娜想起仍非常不爽，「他事後才坦白沒經驗，我真的氣到不行，覺得自己第一次被拿來開玩笑。等他睡著我就直接跑掉，房間錢還是我付的，真的超衰。」

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