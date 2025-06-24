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林柏宏捲父親欠債糾紛 黃鐙輝妙回「不流行父債子還」揭親身案例

黃鐙輝主持公視台語台節目《行！鬥陣出國去！》。（記者潘少棠攝）黃鐙輝主持公視台語台節目《行！鬥陣出國去！》。（記者潘少棠攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕黃鐙輝主持公視台語台節目《行！鬥陣出國去！》與來賓楊繡惠出席媒體茶敘，聊到這次兩人到國外出外景，黃鐙輝爆料楊繡惠「太會買」每次收工都去購物，楊繡惠則抱怨對方太愛念，不過也稱讚對方整趟旅程都很貼心、難怪老婆會嫁給他。

黃鐙輝主持公視台語台節目《行！鬥陣出國去！》與來賓楊繡惠出席媒體茶敘。（記者潘少棠攝）黃鐙輝主持公視台語台節目《行！鬥陣出國去！》與來賓楊繡惠出席媒體茶敘。（記者潘少棠攝）

黃鐙輝、楊繡惠過往多在談話節目上相遇，這次首度一起出國拍攝外景節目，黃鐙輝表示，只要有楊繡惠的地方就特別熱鬧，「有姐在的地方就沒有冷場！她一直講一直講！錄完影還開直播繼續講」。

楊繡惠則因為旅程重新認識黃鐙輝，「他從上飛機那刻就變了一個人，很像是我爸爸的感覺。他很會照顧人，他不管是在吃飯、錄影，還是交談時都很關心所有的隊員，我這次跟他出國這麼多天，真的『足感心（tsiok-kám-sim）』」，她也力讚黃鐙輝在主持上相當用心，十分稱職。

林柏宏捲入家族金錢糾紛。（翻攝自IG）林柏宏捲入家族金錢糾紛。（翻攝自IG）

而黃鐙輝過去在電影《六弄咖啡館》和林柏宏合作過，今林柏宏父親被爆過去常跟家中兄弟借錢，卻遲遲未還，林柏宏因此捲入家族金錢糾紛，被控冷處理，黃鐙輝表示自己不知情，但認為這畢竟是爸爸跟伯父的債務，「這個也不能『熱處理』吧，現在不流行父債子還吧，祝福他們可以和平解決。」

相關新聞：林柏宏衰捲家族金錢糾紛 網一面倒：長輩根本情勒大王

黃鐙輝笑言自己也常被丈母娘要錢，但他都會霸氣表示，會直接給對方，和丈母娘從未計較過，認為家族間金錢的糾紛上還是要看怎麼用智慧去處理。

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