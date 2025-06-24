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娛樂 電影

林柏宏衰捲家族金錢糾紛 網一面倒：長輩根本情勒大王

〔記者鍾志均／台北報導〕向來「零負評」的林柏宏今（24）被爆拒還父親債務，甚至回覆二伯「你們並不是我的債權人」，引來「忘恩負義」說；此事引發社群熱議，網友幾乎一面倒支持林柏宏，直言上一代恩怨自行解決，「父債子還」情勒下一輩的作法已經過時，長輩根本情勒大王。

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林柏宏捲父親欠債風波！被爆走紅忘恩負義 四叔出面這樣說

林柏宏父親被爆過去常跟3兄弟借錢、誘騙投資，30年前購入新房，向林柏宏的四叔到銀行貸款450萬元，其中250萬元借林父急用，承諾會負責繳利息，結果錢入口袋，利息也沒繳，逼得四叔只好賤價把新房賣掉，還錢給銀行。

林柏宏的二伯則借給林父100萬元現金，甚至將存有250萬元的證券帳戶交給林父操盤，怎知錢投入後不久，林父就將100萬元領走，證券帳戶也早就被林父斷頭，裡面一毛錢都沒了。

林柏宏捲入父親債務風波。（資料照，記者胡舜翔攝）林柏宏捲入父親債務風波。（資料照，記者胡舜翔攝）

二伯因債務問題找上林柏宏，林回覆「你們並不是我的債權人，如果你是我的債權人，一塊錢我也不會少還你，但若不是，我可以自己決定，我的錢要花在哪裡！」林柏宏四叔得知後，替二哥抱不平，直言二哥也曾幫助過林柏宏，簡直忘恩負義。

近年林柏宏主持金馬獎頒獎典禮、主演電影《關於我和鬼變成家人的那件事》紅遍亞洲，還以《阮三個》獲金鐘獎益智及實境節目主持人獎，去年更進軍韓國拍片，今年也有台北電影節開幕片《96分鐘》首映，代言、戲約不停，人氣紅不讓。

只是在高人氣背後，捲入家族金錢糾紛，網友認為父親犯的錯，應由父親自己解決，又酸叔伯看到林柏宏「看來很會賺」於是找上他、「孩子生下來沒必要幫父母還債，願意還的是燒好香」、「到底關柏宏什麼事？這齣我真看不懂。」至截稿前，林柏宏對此事暫未回應。

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