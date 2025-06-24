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娛樂 電視

不只游安順移居宜蘭！王仁甫砸6000萬開民宿 周杰倫也讚聲

〔記者蕭方綺／台北報導〕王仁甫、季芹2012年砸6000萬在宜蘭開設民宿，之後夫妻台北、宜蘭兩頭奔波，決定移居宜蘭，還將一雙兒女轉學到宜蘭的實驗學校。如今他們的「PLAY HOTEL」民宿開業至今已10年，因周杰倫在《周遊記》實境秀讚賞民宿後，吸引了大批東南亞與香港遊客前來體驗住宿。

王仁甫（左）與季芹在宜蘭頭城開設的「PLAY HOTEL」民宿已經營10年。（芹仁PlayWhat提供）王仁甫（左）與季芹在宜蘭頭城開設的「PLAY HOTEL」民宿已經營10年。（芹仁PlayWhat提供）

王仁甫夫妻開設的民宿在GOOGLE評分有4.5顆星之高，不少旅客稱讚「房間非常漂亮，景觀一流，面向海及龜山島」、「管家親切」等，但夫妻倆經營民宿也有段辛酸甘苦談，他們曾因為經濟壓力吵到要離婚，王仁甫提到一開始蓋民宿，以為只要有頭期款，後面用貸款來支付就好，後來才發現貸款是要等房子蓋好後，銀行才會撥給你，財務瞬間出現漏洞。

他當下只能靠賣車救急，「那時候幾乎每天都有廠商來請款，我有一陣子收集很多車，今天賣這台，下禮拜賣這台，最後車位、存款都是空的，壓力很大。」突如其來的財務危機，也讓季芹質疑這段感情是否能長久。

阿Ken（左起）、周杰倫在節目聊到王仁甫的民宿，助攻訂房生意。（《周遊記》提供）阿Ken（左起）、周杰倫在節目聊到王仁甫的民宿，助攻訂房生意。（《周遊記》提供）

如今民宿走過疫情衝擊，季芹之前受訪曾坦言，疫情時最高「半年沒有記帳」，幸好暑假將到來，目前民宿已接到不少訂單。

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