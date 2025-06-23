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娛樂 最新消息

接棒賈靜雯！温昇豪6年後重返《與惡》宇宙 開場彩蛋曝光

〔記者傅茗渝／台北報導〕《我們與惡的距離 II》播出第5、6集後聲量飆升，在CATCHPLAY電影台創下首播最高收視，瞬間收視破1，奪下同時段中文劇收視冠軍。劇情進入2011年篇章，劉子銓飾演的胡冠駿與母親衝突、被關陽台崩潰痛哭的橋段成為高點，公視累積觸及人數也突破96萬。

温昇豪飾演的劉昭國六年後驚喜客串。（CATCHPLAY+、公視與大慕可可提供）温昇豪飾演的劉昭國六年後驚喜客串。（CATCHPLAY+、公視與大慕可可提供）

延續《我們與惡的距離 II》劇情橫跨20年，「每兩集一個年代」的設定，繼一、二集的2022年，三、四集的2001年後，五、六集劇情正式進入2011年。繼第三集的開頭，以《我們與惡的距離》中經典角色宋喬安客串回歸的賈靜雯之後，在第五集開場驚喜現身的是温昇豪在《我們與惡的距離》中飾演的劉昭國。2011年的劉昭國，是品味新聞台《品味夜夜直播秀》的主持人，節目上和政治人物們大聊政治議題。六年之後，終於以同一個角色回歸客串的心情如何？温昇豪感嘆地笑說：「回娘家真的恍如隔世！但很高興《與惡》宇宙成形，希望可以帶領觀眾探討更多不同的社會議題。」

劉子銓飾演的胡冠駿在療養院病發情緒失控。（CATCHPLAY+、公視與大慕可可提供）劉子銓飾演的胡冠駿在療養院病發情緒失控。（CATCHPLAY+、公視與大慕可可提供）

周渝民飾演的馬亦森與薛仕凌飾演的高政光是多年老友。（CATCHPLAY+、公視與大慕可可提供）周渝民飾演的馬亦森與薛仕凌飾演的高政光是多年老友。（CATCHPLAY+、公視與大慕可可提供）

《我們與惡的距離 II》由一場隨機縱火案開啟，引發這場大火的胡冠駿到底經歷了什麼？五、六集也開啟更多細節。飾演胡冠駿的劉子銓有多場情緒失控、咆哮大吼、恍神全裸，甚至動手打人的場次，常常讓他演到幾乎虛脫。為了更接近角色胡冠駿合併反社會人格及ADHD的角色狀態，他認真做了許多角色研究：「冠駿是一個很缺愛的角色，他很渴望得到爸爸的愛和稱讚，但一直得不到，儘管行為舉止看起來都很可惡，但他其實很可憐。」

劇中和父親及母親頻繁起衝突，甚至讓母親絕望到說出：「他是惡魔投胎！」的重話，劉子銓也分享到：「我在網路上看到一句話：『每個當爸爸和媽媽的人都是第一次當爸媽。』他們也沒有經驗，本身不知道怎麼愛別人的話，就不會知道怎麼愛自己的小孩，只知道賺錢，但錢是買不了愛的。」

楊貴媚飾演的高張玉敏四處跑場。（CATCHPLAY+、公視與大慕可可提供）楊貴媚飾演的高張玉敏四處跑場。（CATCHPLAY+、公視與大慕可可提供）

今日釋出的最新花絮〈與惡的魔術師〉之中，美術指導吳若昀揭秘關於《我們與惡的距離 II》劇中大量橫跨20年的時空魔術。楊貴媚也特別感謝美術組細緻的場景佈置：「很符合那個年代的氛圍，一走進場景，就讓我相信這就是高張玉敏的家，在開鏡的一開始，就能讓我把心定下來。」

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