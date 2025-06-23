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娛樂 電影

《馴龍高手》持續稱霸全球！蟬聯雙週冠軍破3.58億美金

羅子秦／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕夢工廠全新真人版《馴龍高手》上週末（6月20至22日）在北美無懼上映新片，次週再收3700萬美金（約台幣10.94億元）蟬聯雙週票房冠軍，目前北美累積票房已達1.6億美金（約台幣47.31億元）。

真人版《馴龍高手》上週末蟬聯全球票房雙週冠軍。（UIP提供）真人版《馴龍高手》上週末蟬聯全球票房雙週冠軍。（UIP提供）

除了北美市場，《馴龍高手》也再度稱霸全球票房，於北美以外的81個市場進帳5350萬美金（約台幣15.81億元），目前海外累積票房也已達1.97億美金（約台幣58.25億元），全球票房達3.58億美金（約台幣105.86億元），展現強勁續航力。

這部真人版電影改編自2010年同名動畫，顯示觀眾對主角小嗝嗝、沒牙與神秘的博克島世界依然充滿熱情，發行該片的環球影業也已宣布於2027年推出《馴龍高手2》真人續集，市場反應顯然令人鼓舞。

《馴龍高手》全台持續上映中，台灣方面，上週末也蟬連全台票房冠軍，粗估全台票房已破台幣7100萬。

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