又是中國歌迷要求「講普通話」！張學友「14字」神回應

張學友高EQ回應「說普通話」的要求。（翻攝自小紅書）

王靖惟／核稿編輯

〔記者張釔泠／綜合報導〕「歌神」張學友「60+巡迴演唱會」正在熱唱，兩年前他在香港開唱時，曾遇到中國歌迷要求他「多講普通話」，遭他3字婉拒，要對方「學一下」。前晚「60+」在澳門登場，又遇到中國觀眾大聲要求他「說普通話」，張學友再度賣萌拒絕，影片也在網路瘋傳。

張學友高EQ回應「說普通話」的要求。（翻攝自小紅書）

前晚張學友進行到talking環節時，有觀眾突然大叫要他說普通話，他說：「啊對不起，我不能講普通話。」然後用廣東話問台下：「有多少人是說廣東話的啊？」全場以熱烈的歡呼聲代替回答。

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張學友高EQ回應「說普通話」的要求。（翻攝自小紅書）

接著，張學友便笑著用普通話說：「沒辦法，對不起，學一下廣東話，加油。」還俏皮地瞇著眼睛，用手指一指腦袋，鼓勵聽不懂廣東話的觀眾用點頭腦，再次說「加油加油」，一連串高EQ的回應方式，讓觀眾瘋狂鼓掌、尖叫。

其實不止張學友，陳奕迅也經常遇上同樣狀況，但若是在香港、澳門的演唱會，他們幾乎都會體貼大多數的觀眾，拒絕「說普通話」的要求。而張學友日前還因為演唱會撞期中國高考，加上演唱會場地附近又是考場，導致家長揚言抵制，最後主辦方緊急宣布延期並道歉。

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