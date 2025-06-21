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IQ140天才科學家想找男優「學術研究」 竟拍過「高清無碼片」

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本IQ140天才科學家「涼音留衣」，由於父母親及親戚都是物理、數學及化學等專家學者，所以從小就被教導要好好讀書學習，她也不負所望成為了一名科學家。不過，涼音留衣在18歲時就與另一伴發生了多次肉體關係，並且有一件事她無法利用科學證明，「為什麼每次嘿咻的感覺都不太一樣？」，於是決定進軍AV界，尋找男優探討「性事」。

IQ140天才科學家「涼音留衣」進軍AV界。（翻攝自PLAY NO.1）IQ140天才科學家「涼音留衣」進軍AV界。（翻攝自PLAY NO.1）

AV達人「一劍浣春秋」日前在PLAY NO.1》發文表示，涼音留衣到目前的人生為止，大部分都是在讀書學習的路上，18歲的時候與戀人發生肉體關係，進而對「性事」有著一連串的疑問，「為什麼做愛會高潮為什麼每一次的啪啪啪感覺都不太一樣？最後，如果高潮是可以量化的，那她到達最巔峰了嗎？」，於是涼音留衣決定在23歲前進AV界，與男優來個「學術研究」。

涼音留衣希望尋找男優進行「學術研究」。（翻攝自PLAY NO.1）涼音留衣希望尋找男優進行「學術研究」。（翻攝自PLAY NO.1）

一劍浣春秋繼續補充：「短髮的涼音留衣雖然長得挺甜的，不過為了符合她科學家的身分，所以都是白袍以及比較成熟的打扮登場，然後可以發現她胸部挺有料的」，不過老司機可能會覺得她越看越眼熟，很像某個無碼片的女優，其實從她背上以及大腿邊的痣就可以確定。

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