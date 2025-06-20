《黑暗榮耀》文同珢掰！宋慧喬回歸長髮「43歲美出新高度」

宋慧喬從《黑暗榮耀》的俐落短髮回歸到飄逸長髮。（組合照，翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕宋慧喬自主演Netflix熱劇《黑暗榮耀》再度翻紅後，多以俐落短髮造型示人，昨（19日）她罕見釋出多張長髮美照，一襲粉色長洋裝搭配飄逸黑長髮，展現優雅自信神情，完全看不出已年屆43歲，粉絲們見狀都紛紛讚嘆不已。

宋慧喬2019年與男星宋仲基離婚後專注事業發展，2022年憑藉《黑暗榮耀》成功翻身，更獲得第59屆百想藝術大獎電視部門女子最優秀演技賞，成功封后。宋慧喬在劇中展現全新冷冽演技面貌，同時以短髮形象深植人心。

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宋慧喬絕佳狀態完全看不出已年屆43歲。（組合照，翻攝自IG）

此次突如其來的長髮回歸，宋慧喬一頭烏黑長髮搭配粉色洋裝，成熟優雅卻又不失少女個性，粉絲們也異口同聲感嘆宛如「時間靜止的女神」。如今，宋慧喬橫跨20餘年的演藝生涯，從《藍色生死戀》中的純情恩熙到《黑暗榮耀》中的復仇文同珢，演技與美貌同樣進化，再度印證她是世代女神的代表人物。

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