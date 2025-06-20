韓國18禁音樂劇8場全售罄！肌肉猛男《WILD WILD》宣布加場

音樂劇《WILD WILD》。（寬宏藝術提供）

王靖惟／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國18禁音樂劇《WILD WILD》日前宣布將於9月在台北、10月在高雄演出，一共8個場次，而開賣後不到一週，門票全數售罄，今天（20日）主辦單位宣布再加演，加開台北9月29日晚間8點及高雄10月5日下午3點場次。

得知原先8場門票全數完售的演員們開心地表示，真的很驚訝，沒有想到這麼快所有的票就都售完了，很感謝粉絲的支持和喜愛，這次真的投入很多心力籌備這個舞台，一定會用更好的狀態、舞台與大家見面，請拭目以待。

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音樂劇《WILD WILD》。（寬宏藝術提供）

《WILD WILD》自2023年起，連續3年來台演出，在台灣人氣水漲船高，深受粉絲們喜愛。今年回歸，演出陣容依舊豪華，台北場由金東熙、姜天一、李潤濟、朴道鏡、正HANSAEM、金鎭友、崔JAY、梁耀漢演出，高雄場由姜天一、李熙中、正HANSAEM、韓鎭煜、魯晋旭、金是佑、沈寧晙、鄭喜曄出演，除了同樣有著帥氣的刀群舞、讓人臉紅心跳的貼身互動以及演員們精湛的演技外，歐巴們還將帶來全新改版的舞台和劇情。

音樂劇《WILD WILD》。（寬宏藝術提供）

此外，《WILD WILD》今年更推出成立以來首支單曲《Boiler Room》，現已可在所有音源平台上收聽，粉絲也有機會聽見歐巴在台灣首唱新歌。

「Show Musical《WILD WILD》」台北、高雄加演場門票將於6/25（三）下午13:00全面啟售，購票請至寬宏售票系統（kham.com.tw）及萊爾富、OK便利超商。

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