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娛樂 最新消息

《姦臣》導演新作！限制級「一刀未剪」僅台灣看得到

王靖惟／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國動作電影《聖母殺手》即將於7月18日在台上映，片商今天（20日）宣布，電影將以限制級「一刀未剪版」搶先於全亞洲登上大銀幕。李慧英飾演的致命殺手，氣勢被大讚完全不輸《捍衛任務》。

李慧英飾演傳奇殺手「爪角」，武器是殺人不眨眼的髮簪。（鴻聯國際提供）李慧英飾演傳奇殺手「爪角」，武器是殺人不眨眼的髮簪。（鴻聯國際提供）

金聖喆（右）與李慧英在《聖母殺手》中飾演宿命糾葛的頂尖殺手。（鴻聯國際提供）金聖喆（右）與李慧英在《聖母殺手》中飾演宿命糾葛的頂尖殺手。（鴻聯國際提供）

《聖母殺手》改編自暢銷小說作家具竝模的作品《破果》，由閔奎東執導，擅長刻畫複雜人性與極限處境的他，繼《姦臣：色誘天下》以宮廷權色題材引爆話題後，這次轉向更黑暗、更貼近現代社會壓力的「血色正義」主題。影片聚焦於兩位殺手之間的頂尖對決，李慧英飾演的傳奇殺手「爪角」，與金聖喆飾演的暴走型殺手「鬥牛」展開一場宿命般的激烈纏鬥，火花四射，動作戲拳拳到肉，令人屏息。

申始雅在《聖母殺手》中飾演年輕的殺手「爪角」。（鴻聯國際提供）申始雅在《聖母殺手》中飾演年輕的殺手「爪角」。（鴻聯國際提供）

片商今天公開《聖母殺手》一刀未剪版預告，其中片頭畫面令人難以忘懷，由申始雅飾演的年輕「爪角」，身形嬌小卻殺氣騰騰，單挑赤裸上身的彪形大漢。

她行動靈活如閃電，幾記快狠準的攻勢瞬間纏住對方，接著一記繩索纏頸，迅速將對手壓制在地，兩人在地板上翻滾角力，她如毒蛇般死死勒緊對手咽喉，不給一絲喘息空間，畫面張力爆棚。

由於韓國對影像尺度的審查制度較為嚴格，《聖母殺手》在當地上映時不得不進行部分刪減。而台灣片商堅持原汁原味，特別爭取「一刀未剪」完整版本在台上映，讓影迷得以欣賞最完整、最具衝擊力的視覺與情感體驗。

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