明日花綺羅獵男名單曝光 陳沂一看羨慕了：也吃太好！

周鶴年（左）被爆出與明日花綺羅（右）私會。（翻攝自IG）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本前AV天后明日花綺羅日前被爆出和韓國男團THE BOYZ成員周鶴年私會，甚至傳出疑付錢從事性交易，男方因此遭經紀公司開除，掀起外界討論。明日花綺羅過往的情史也被挖出，讓網紅陳沂羨慕直呼「也吃太好！」

陳沂經常針砭時事。（翻攝自臉書）

周鶴年與明日花綺羅的消息曝光後，陳沂便在臉書發文羨慕直喊，「媒體整理出一系列明日花綺羅緋聞對象，隨便都是達比修、小栗旬⋯⋯天啊，也吃太好！現在還有小11歲的偶像，而且對方還付錢，根本人財兩得。都懷疑是明日花自己發的炫耀文了。」甚至還在留言補充，「而且明日花享用他們的時候，都是他們最帥的時刻，最佳賞味期」。

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明日花綺羅的情史相當豐富，曾在2012年與日籍混血球星達比修有爆出香閨密會緋聞，且當時男方正與明星妻子紗榮子協議離婚中，她因此遭質疑介入他人婚姻，這段關係也不了了之。另外，她還曾在綜藝節目中「彎腰倒奶」色誘男星小栗旬，結束錄影後兩人頻繁聯絡，導致小栗旬的妻子山田優暴怒。

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明日花綺羅也曾於2016年被拍到與傑尼斯男星伊野尾慧同遊新加坡；2019年又被直擊與搖滾樂團MY FIRST STORY的主唱「Hiro」森內寬樹密會；2022則被捕捉到與歌舞伎町「TOP DANDY」當紅牛郎咲人幽會。如今又被爆出與韓國男團成員周鶴年密會，超狂情史讓外界震驚。

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