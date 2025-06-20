72歲李亞萍重感冒一個月！ 余祥銓曝母最新病況

余天（左）、李亞萍。（資料照）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕72歲的資深藝人李亞萍近來健康亮起紅燈，讓家人和粉絲相當憂心。她今年初因罹患肌膜炎導致軟骨磨損，不得不住院治療，行動也受限，只能仰賴輪椅代步，就連上下樓都需借助行動電梯輔助，狀況一度相當嚴重，之後更鮮少出門。

不久前她難得現身金孫女「小元寶」的抓周派對，雖然心情愉快，卻因為一時失足差點跌倒，當場驚險畫面也讓在場媒體捏了一把冷汗。如今兒子余祥銓與媳婦柔柔受訪時透露，李亞萍的健康狀況再度出現警訊，已經整整感冒一個月之久。

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據《TVBS新聞網》報導，余祥銓表示媽媽近期不僅罹患流感，還同時確診COVID-19，「她是雙重感染，感冒一個月了」。不過對李亞萍而言，最難熬的不是身體不適，而是因為確診必須與心愛的孫女隔離，每天都哭著說「好想小元寶」，即使住在同一個屋簷下，也只能戴著口罩、遠遠看著孫女。

此外，余祥銓也笑說爸爸余天對小元寶「寵到不行」，有次孫女發燒，他和老婆原打算先觀察看看，沒想到余天緊張到馬上換衣服、堅持要陪同前往急診，「他說不行，這個燒太嚴重，我跟你們一起去醫院！」結果到了急診室，小元寶的體溫其實已經退燒，虛驚一場，但也再次印證祖孫情深。

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