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娛樂 最新消息

（專題）鄭中基二婚又破局！盤點香港天王他最持久...把愛情談成傳奇

〔記者陽昕翰／專題報導〕香港天王鄭中基招認婚變，與第二任妻子余思敏正在辦理離婚手續。盤點香港歌壇天王的感情史，張學友、劉德華以及陳奕迅都走專情路線；晚婚的郭富城專寵嫩妻方媛，近來趕進度拚上第三胎，感性表示：「這是老天爺安排的，不管是男是女我都接受。」

張學友堪稱演藝圈新好男人代表。張學友堪稱演藝圈新好男人代表。

張學友：緋聞絕緣體最持久，與羅美薇結婚29年

歌神堪稱演藝圈新好男人代表，他在1986年與羅美薇相識相戀，交往10年後完婚。羅美薇婚後退出演藝圈，與歌神育有兩個寶貝女兒，個性低調、鮮少公開露面。張學友把愛情談成傳奇，曾說跟老婆的相處就是老夫老妻，趁空相約去散步也很浪漫。

1997年低調與朱麗蒨交往。（華映娛樂提供）1997年低調與朱麗蒨交往。（華映娛樂提供）

劉德華：低調祕婚朱麗蒨，專寵12歲愛女

華仔自1997年低調與朱麗蒨交往，對戀情始終保密，直到2008年秘密結婚，並在2012年迎來寶貝女兒劉向蕙的誕生。去年華仔在台北小巨蛋開唱，愛妻朱麗蒨與12歲的劉向蕙都現身力挺。

陳奕迅與徐濠縈自1996年交往，歷經分合後於2006年結婚。（ 廿一克有限公司提供）陳奕迅與徐濠縈自1996年交往，歷經分合後於2006年結婚。（ 廿一克有限公司提供）

陳奕迅：相戀徐濠縈29年，20歲獨生女接班出道

陳奕迅徐濠縈婚後話題不斷，港媒曾指她敗家導致婚姻失和，氣得陳奕迅爆粗口護妻：「去你的，亂寫一通！」堅稱與老婆感情很好。正妹女兒陳康堤今年20歲，傳出已簽約，準備出道當歌手。

郭富城近來趕進度與愛妻拚上第三胎。（記者胡舜翔攝）郭富城近來趕進度與愛妻拚上第三胎。（記者胡舜翔攝）

郭富城：跌破眼鏡娶小22歲方媛，趕進度拚第三胎

郭富城婚前緋聞不斷，與熊黛林的7年戀情廣為人知，卻在2017年迎娶小22歲的中國網紅方媛，跌破不少人眼鏡。婚後天王專寵嫩妻，育有兩個可愛女兒，近來傳出再度有喜，59歲的郭富城又要當爸，證實方媛已懷上第三胎。

鄭中基（左）與老婆余思敏正在辦理離婚。（星島日報提供）鄭中基（左）與老婆余思敏正在辦理離婚。（星島日報提供）

鄭中基：兩段婚姻皆破局，認了離婚手續

鄭中基在2006年與香港大咖女星「阿Sa」蔡卓妍於美國祕密結婚，兩人卻在2010年舉辦記者會，招認正在處理離婚手續，祕婚又離婚震撼演藝圈。鄭中基在2011年與曾任主播的余思敏結婚，並育有一子一女，可惜這段長達14年的婚姻卻破局，兩人日前現身香港家事法庭被拍，鄭中基才終於發聲，認了正在辦理離婚手續。

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