（影）《角頭－鬥陣欸》戲裡戲外都嗆聲！粉絲意猶未盡：敢放預告嗎？

《角頭－鬥陣欸》飾演「頂庄」勇桑的蔡振南將與「北館」貴董（高捷飾）、「北城」哈達（太保飾）自組「鐵三角」。（曼尼娛樂提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕台片《角頭－鬥陣欸》今（19）公布最新花絮「鬥陣欸篇」揭開六大角頭「鬥陣欸」背後的人性角力與兄弟情義的暗潮洶湧，「東門幫」喜爺在片中只顧利益、背棄兄弟，令飾演「頂庄」勇桑的蔡振南不忍了，霸氣嗆聲，火藥味十足。

《角頭－鬥陣欸》將於暑假正式上映，日前公布的超前導預告在短短5天累積近75萬觀看次數，許多粉絲看完15秒意猶未盡，喊話「敢不敢放出2分鐘的預告」，足見對電影的期待值不斷攀升。

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自從《角頭－鬥陣欸》宣布定檔後，片名「鬥陣欸」意思引發網友討論；監製張威縯直言：「鬥陣欸可能是知己，可能是讓你很開心的人。」不過「語氣」只要稍微不同，就會傳達出不同的涵意。

導演姜瑞智補充：「在角頭世界裡，『鬥陣欸』有時是種稱呼，有時是關係的建立，有時卻成了『落眉角』（指找麻煩、挑釁）的手段。」

飾演「東門幫」喜爺的喜翔，這次為了利益拋下情意。（曼尼娛樂提供）

《角頭－鬥陣欸》故事延續《角頭—大橋頭》，王陽明飾演的「大橋頭」Michael離開後，北部角頭開始動搖，六大角頭巨頭昔日情誼撕裂，如今開始各自盤算、權謀鬥爭一觸即發。

喜翔飾演的「東門幫」不放棄都更大餅，虎視眈眈其他角頭的地盤，逼得「頂庄」勇桑、「北館」貴董、「北城」哈達自組「鐵三角」，彼此有一致的共識團結抵抗。

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飾演「頂庄」勇桑的蔡振南表示：「勇桑、哈達跟貴董，這三個心比較近。」更直言與喜翔飾演的「東門幫」喜爺「分得比較開」。飾演「北館」貴董的高捷則點出衝突核心：「強勢的作風與行為，就有了一些衝突。」

《角頭－鬥陣欸》於8月21日在台上映。

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