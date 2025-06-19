20歲女模特兒離奇失蹤 成人片明星爆紅卻陷不法情事

羅子秦／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕TLC旅遊生活頻道最新真實犯罪系列《金髮殺機》，由《花花公子》創辦人的前女友荷莉麥迪森擔綱主持及執行製作人，探討多起難以挽回的命案悲劇並揭開光鮮亮麗的世界背後潛藏的威脅與危機。

金芭莉渴望成為雜誌封面模特兒，而她遭逢意外時年僅20歲。（TLC提供）

在《花花公子》引領風潮的1990年代，無數女孩夢想能成為雜誌封面模特兒，一舉擄獲大批目光，當時正值20歲的金芭莉（Kimberly Pandelios）也不例外。為了從茫茫人海中脫穎而出，她盡全力把握住每一次機會，卻在接受查無此人的神祕攝影師「保羅」拍攝後離奇失蹤，車輛更遭森林大火吞噬，案情膠著12年才水落石出。

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時間快轉到網路盛行的2010年代，奧柏莉（Aubrey Gold）18歲時獨自前往拉斯維加斯，踏上成人片演員之路；孰料她在走紅之後誤入歧途，甚至捲入一樁人口失蹤案，陷入萬劫不復的深淵。

《金髮殺機》由《花花公子》創辦人的前女友荷莉麥迪森擔綱主持及執行製作人。（TLC提供）

不論在哪個年代，總有著一群懷著明星夢的年輕女孩渴望能成為鎂光燈焦點、在大眾眼前發光發熱，但追夢的道路上竟埋伏許多誘惑與陷阱，本系列紀錄片聚焦於不同年代背景卻擁有同樣憧憬的女性，直擊模特兒、網紅等光環後的陰暗面。《金髮殺機》每星期日晚間11點於TLC旅遊生活頻道播出。

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