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阿湯哥陪榜44年終拿小金人 叩關奧斯卡「4次全槓龜」影迷抱屈

湯姆克魯斯將抱回奧斯卡首座小金人。（資料照，UIP提供）湯姆克魯斯將抱回奧斯卡首座小金人。（資料照，UIP提供）

〔記者邱奕欽／台北報導〕湯姆克魯斯（Tom Cruise）近日將獲美國影藝學院宣布將頒發「主席獎」，作為2026年奧斯卡榮譽獎之一，補上他從影44年來始終與小金人擦肩而過的遺憾。消息一出，令無數影迷又驚又喜，同時也再度掀起一波「陪榜冤魂」話題，因為這位影史最賣座動作巨星，其實曾4度入圍奧斯卡，卻次次鎩羽而歸。

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湯姆克魯斯曾3度入圍奧斯卡演技類獎項，分別是1990年《七月四日誕生》男主角、1997年《征服情海》男主角、2000年《心靈捕手》男配角，再加上他以《捍衛戰士：獨行俠》獲得的最佳影片製片提名，總計4次皆未得獎。其中《七月四日誕生》中飾演癱瘓退伍軍人榮獲金球獎影帝，當年呼聲極高，卻敗給《我的左腳》的丹尼爾戴路易斯（Daniel Day Lewis），至今仍讓不少影迷扼腕。

隨著「主席獎」正式頒發給湯姆克魯斯，許多粉絲紛紛點名他最不該槓龜的角色就是《征服情海》中理智與情感交織的經紀人，以及《心靈捕手》中癲狂又脆弱的心靈導師，更有人直言：「如果連這樣的湯姆都得不到獎，那奧斯卡還有什麼意義？」如今這座遲來的小金人將到來，也讓全球影迷終於鬆了一口氣。

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