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娛樂 電影

真正的超級巨星！阿湯哥獲奧斯卡肯定 生涯首座小金人到手

羅子秦／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕由「阿湯哥」湯姆克魯斯主演的動作鉅片《不可能的任務：最終清算》，目前全台票房突破4億元，暫居2025年年度票房冠軍。而這位影壇超級巨星也將迎來個人演藝生涯的一大榮耀！美國影藝學院今宣布，將於2026年頒發象徵終身成就獎的榮譽獎項「主席獎」給他，表彰他對電影產業的深遠貢獻。

湯姆克魯斯主演的動作鉅片《不可能的任務：最終清算》，目前全台票房突破4億元。（路透）湯姆克魯斯主演的動作鉅片《不可能的任務：最終清算》，目前全台票房突破4億元。（路透）

現年62歲的阿湯哥出道44年，以《捍衛戰士》、《不可能的任務》系列等票房鉅作走紅全球，2022年更以《捍衛戰士：獨行俠》拯救了全球戲院。雖曾4度入圍奧斯卡，卻始終與小金人擦身而過。這次由影藝學院頒發的「主席獎」（Governors Awards），將會在今年11月的頒獎典禮上正式舉行，他也終於將抱回生涯首座奧斯卡獎座。

主辦方美國影藝學院在聲明中盛讚阿湯哥不僅是史上最受讚賞、最具票房號召力的演員之一，更在電影製作、觀影體驗及特技演出上皆有卓越貢獻，尤其敬佩他長年堅持親自上陣完成高難度動作場面，為產業樹立了典範。

本屆「主席獎」還將同時表揚其他傑出電影工作者，包括編舞家黛比艾倫與製作設計師溫恩湯瑪斯，3人將共同於頒獎典禮上獲頒奧斯卡榮譽獎項。

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