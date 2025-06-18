（專訪）古天樂是好老闆！導演親曝他致電問缺不缺錢 「怕我撐不下去」

〔記者許世穎／專訪〕由《九龍城寨之圍城》導演鄭保瑞監製，李子俊與周汶儒雙導演聯手執導的港片《私家偵探》，找來香港天王古天樂主演，化身略帶滄桑氣質的私家偵探。古天樂不只是影帝級的一線男星，更是撐起香港電影一片天的重要人物。導演周汶儒更透露，疫情期間古天樂曾親自打電話給他，主動關心一句「缺不缺錢」，讓他印象深刻。

李子俊（左）、周汶儒雙導演聯手執導的港片《私家偵探》。（記者胡舜翔攝）

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戲裡沉穩內斂，戲外的古天樂更是兩位導演口中的「好老闆」。周汶儒表示，當時只是意外接到「古老闆」電話，才知道他是擔心自己會不會撐不下去，「我當時拍過他兩部電影，私下交集頂多是在片場，但他卻說：『如果你需要錢，我可以以我的名義借給你，有困難可以講。』」

周汶儒形容古天樂作為香港電影工作者總會會長，其實默默關注業界的動態，「他知道大家在做什麼，他覺得我是個好編劇，很怕我撐不下去就轉行，他是真的想幫助人。」他也笑說，古天樂真的是個熱愛電影的工作狂，「平常吃飯有八成都在講電影，很多時候明明只是約吃飯，結果變成在聊工作。他會聊香港電影怎麼活下來、怎麼走出去，還會分享最近看了什麼電影。」

古天樂在《私家偵探》燙捲頭髮、戴上黑框眼鏡化身私家偵探。（華映提供）

而《私家偵探》是李子俊與周汶儒繼《第八個嫌疑人》後再度攜手。上次由李子俊執導、周汶儒編劇，這回則升級為雙導體制，合作更加緊密。李子俊坦言：「我跟他的風格比較契合，願意聽他的，因為他是對的。」

周汶儒也笑說，雙導模式讓意見交流更直接：「不合就會吵架，我會走去旁邊罵他，但吵完就猜拳決定，最後一定會讓對方，只是會要他記得欠我一次！」至於為什麼每次都讓步，他自嘲：「因為我打不贏他，他體力很好，我可能一分鐘就掛了！」

周汶儒（左）、李子俊雙導演聯手執導的港片《私家偵探》。（記者胡舜翔攝）

電影遠赴馬來西亞拍攝，對李子俊來說是首次在當地開機。他坦言原本有些緊張：「10來個香港人去到人生地不熟的地方，但發現當地團隊其實非常專業。」周汶儒也補充，一開始確實擔心像攝影和燈光人員是否能磨合，「但後來合作得很順，成果也超出預期，讓人驚喜。」

談到近年影業寒冬，李子俊認為這是全球性的現象，「希望能開拓亞洲市場，拿當地資金，讓香港電影可以走出去。」周汶儒則坦言，從他一開始決定踏入電影圈起，就不斷聽到「港片已死」的說法，「但我沒有灰心，反而更想做些不一樣的東西。」他透露手上還有幾個新故事構想，目前「先藏在抽屜裡」，等待適合時機推出，「免得現在說出來被人家抄去嘛！」

古天樂演出《私家偵探》是兩位導演眼中的好演員兼好老闆。（華映提供）

無論面對創作還是現實的挑戰，兩人始終懷抱對電影的熱情與信念。正如周汶儒所說：「無論導演或演員，沒有人是想讓電影不好。」只要願意溝通、願意讓步，他們相信，香港電影依然有光。《私家偵探》今日（18日）全台上映。

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