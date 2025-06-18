男子深夜搶銀行竟是為了「吃牢飯」 史柯西斯主動監製《越越獄試》

羅子秦／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕由金獎導演馬丁史柯西斯監製、《活埋》導演羅德里戈科爾特斯執導新作《越越獄試》改編自西班牙作家安立奎魯比奧同名小說，原著作者同時患有亞斯伯格症與強迫症，將自身經歷投射於主角的心理狀態，打造出一部深刻描繪現代人焦慮與孤獨的心理驚悚力作。

該片劇情設定極具顛覆性，描述主角N因無法承受生活與選擇帶來的壓力，竟決定搶銀行只為「自願入獄」，藉由放棄自由來尋求內心平靜。極端的選擇觸動觀眾深層不安，被譽為「年度最不安的一次自由提問」。

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電影《越越獄試》反映出當代年輕人的「躺平文化」。（原創娛樂提供）

導演科爾特斯曾以《活埋》一片驚豔全球，靠「死侍」萊恩雷諾斯一人、單一場景完成全片，開創密閉空間驚悚經典。本次他選擇以「主動入監」反轉當年「極力求生」的設計，形成強烈對比。他坦言：「我們對自由的態度，好像把它當成一種工具操作。我不確定，我們是真的想要自由，還是只想逃避那些讓我們不舒服的責任。」

自幼便是史柯西斯影迷的科爾特斯，因編寫電影《為愛找一個房間》而與偶像結緣。當初他將劇本寄出並未抱太大期望，卻意外獲得對方青睞，他回憶道：「我們在Zoom上談剪接談了好幾個小時，那一刻對我來說就像得了奧斯卡！」更誇張的是，幾週後還接到史柯西斯辦公室的「催劇本電話」，堪稱影迷追星圓夢的最佳典範。

馬里奧卡薩斯在《越越獄試》飾演渴望被監禁的男主角N。（原創娛樂提供）

主演馬里奧卡薩斯憑驚悚片《佈局》走紅國際，此次為詮釋喪妻後失控、自毀的主角N，不僅在短時間內暴瘦10公斤，還刻意蓄鬍蓄髮，全情投入角色。他表示：「這次的演出幾乎沒有喘息空間，必須全神貫注！」令人驚訝的是，拍攝期間他還同時進行導演處女作《我的孤獨有翅膀》的後製，每日工時高達17小時。他坦言：「那段時間我幾乎撐不下去！」

雖曾多次演出監獄題材作品，馬里奧仍強調這次截然不同：「以往演的角色都想逃，這次我是真的想進去！」《越越獄試》透過反常視角描繪一名拒絕選擇、拒絕自由、渴望被監禁的男人，在「登出人生」的衝動驅使下，自願走入牢籠，但他真能如願得到平靜嗎？電影將於本週五（20日）在台上映。

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