館長快看！張曼娟實測4款中國如廁驚魂

張曼娟分享在北疆經歷過4種廁所的衝擊。（翻攝自臉書）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「館長」陳之漢為轉移大罷免焦點，10日赴中國6天5夜展開「和平大使」之旅，標榜不談政治、只談見聞，沒想到第一天落地就因一句「中國廁所都有門」惹議。從飛抵上海開啟「館姥姥逛大觀園」模式轉性，沒有謾罵只有讚嘆的《大陸尋奇》。作家張曼娟目前也在中國北疆旅遊，分享在北疆經歷過4種廁所的衝擊。

張曼娟漫談廁所文化，配上北疆美麗風景洗滌心靈。（翻攝自臉書）

張曼娟在臉書分享在北疆一路上遇過4種廁所，最高級的是「旅遊廁所」，有門、有隔間、可以沖水，還有定期專人打掃，相當乾淨；「公共廁所」則是非旅遊區會遇上的選擇，要看運氣而定，不能沖水或沒有門的情況偶爾會遇到；接著條件更不好的是「板廁」，沒門沒隔間，主要是架高、地板上挖幾個長方形的洞，排泄物會直接掉進很深的地面，因為板子很薄，很擔心會踩垮。

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館長赴中國展開「和平大使之旅」，因一句「中國廁所都有門」惹議。（翻攝自YouTube）

張曼娟指出，最差的是「旱廁」，也就是所謂的「茅坑」，是臨時需要跟店家借來解決內急使用，「茅坑是什麼，應該不用多作解釋」，而一般上廁所時，男生又比女生方便。她強調自己以上4種廁所都有看過，提醒「如果你來新疆旅遊，沒有接受招待，也不是宣傳樣板的話，就準備好迎接廁所的衝擊吧。」

中國網友分享北京廁所沒有門。（翻攝自IG）

中國網友對「館長說中國都有門」也不忍了，紛紛拍攝北京胡同、東莞車站、浙江鄉間的「無門派廁所」，笑說「面對面方便打麻將」，網友打趣：「廁所沒門，好處多多，通風良好不臭，一看就知有沒有人免敲門，不會有人在裡面摸魚打混，可以相互聊天沒有距離，還可省下一筆安裝門的費用！」

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