江祖平火大連環爆料！公開「性侵男」正面照與名字不忍了

江祖平踢爆一名「大特」女演員向她求助。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕江祖平近日火力全開，接連在社群發文暗指遭「性侵男」非禮，今（3日）傍晚更直接在IG貼出對方的正面照與名字，爆料內容混亂卻驚悚，直指對方在事後拒絕購買避孕藥，甚至冷回「射外面不會有事」。貼文曝光後引發譁然，網友砲轟該男言行荒謬，更有人認為江祖平此舉意在逼迫電視台出手處理。

江祖平稍早在貼文中透露，女方要求該男購買事後避孕藥時，竟遭回應「哭屁啦，我射外面啦，那種藥要300到600元，對我又沒事，妳就等一個月吧真麻煩。」言辭令人咋舌。另篇貼文更指該男疑似「性愛成癮」，幾乎每天都在現場尋找對象，此番爆料讓網友一片譴責，不僅痛批該男國中生物課白上，也直言「祖平哥這篇直接一刀斃命。」

江祖平釋出加害者正面照及姓名。（翻攝自IG）

江祖平雖未指名道姓，但因附上的照片辨識度極高，圈內演職人員幾乎一眼就能認出該人身分，據悉該男年僅25歲，為電視台幕後工作人員。此外，江祖平更火大指控，「我喜歡幹嘛接幹嘛，反我這少爺空降，圈子裡的馬子都可以…………憑我長相、面貌、身份，我就弄弄她們就好（說話真的這樣口氣）。」

對於外界關注，三立電視今早已發聲明，強調高度重視江祖平的指控，雖然她未具體指名道姓，但相關內容已造成疑慮。電視台已立刻啟動調查機制，並向江祖平等當事人了解情況，希望取得資訊與證據以釐清真相。三立重申，將全力保障職場安全與尊嚴，若查有違法情事，必嚴肅處理。

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

