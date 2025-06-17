艾瑞克丹恩患漸凍人 淚曝近況：左手、雙腿恐也快失去功能

艾瑞克丹恩證實成漸凍人。（法新社）

〔記者葉姵妤／綜合報導〕美國52歲男星艾瑞克丹恩（Eric Dane）憑藉《高校十八禁》、《實習醫生》等劇走紅，不過卻在今年4月證實，自己罹患肌萎縮性側索硬化症（ALS），俗稱「漸凍人」。近日他上節目談及此事，忍不住落下男兒淚。

艾瑞克丹恩在節目《Good Morning America》中分享近況，提到自己每天醒來就被提醒著，罹患ALS不是一場夢，而是真實存在的事實。現在身體右側已完全無法動彈，僅剩左側還能稍微活動，不過最近左手也越來越無力，讓他開始擔心，未來左手和雙腿失去功能是遲早的事。



事實上，在右手完全無法動彈前，早已出現病徵，一年半前他的右手越來越沒有力氣，原以為只是手機傳訊傳得太多，手太過勞累才導致，直到情況越來越惡化，才驚覺事態不妙，「我去看了手部專科醫師，他又把我轉給另一位專家。我接著去看了神經科醫師，然後那位神經科醫師又把我轉介給另一位神經專科，還說：『這已經超出我的能力範圍。』」直至今年4月，他才被診斷出罹患ALS。

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在罹患ALS後，他將重心放在家人身上，「我可能會在我女兒還很年輕的時候離開她們。」但他依舊堅強的面對，繼續從事熱愛的表演工作，「我不認為這是我故事的結束，我的內心深處也不覺得這是我的終點。」

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