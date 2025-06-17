FEniX雨神附身！蘇澳度假變暴食日常 MAX獨睡習慣曝光

FEniX成員今到蘇澳瓏山林飯店度假。左起為陳峻廷、李承隆、曹家齊、夏浦洋與MAX。（記者潘少棠攝）

〔記者侯家瑜／宜蘭報導〕偶像男團FEniX上個月結束大型演唱會「MBB 2025 LIVE CONCERT」後，這陣子都在休息、充電、創作和排練，今難得齊聚到蘇澳瓏山林飯店度假卻遇到豪雨，原定安排的水上活動也緊急喊卡，只能先待在飯店酒吧小酌和吃美食。

FEniX成員夏浦洋、陳峻廷、曹家齊、MAX和李承隆本週六將參加hito流行音樂獎頒獎典禮，汲汲營營為表演排練之餘，今天趁著空檔到蘇澳來個兩天一夜的充電之旅。怎料一到蘇澳就遇到大雨，他們本來打算去玩水秀身材，結果行程一歪，變成在飯店大嗑高熱量美食，先把身材餵胖再說。

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不過FEniX笑說他們完全不意外，自嘲擁有「遇水則發的體質」，幾乎每次遇到表演都會下大雨，粉絲「救火隊」甚至有幫他們整理降雨機率，MAX笑說：「我們已經是『暴雨男團』等級，只要有演出，遇到下雨的機率將近有80％。」

FEniX共有5位團員，飯店基本上都是雙人房或是四人房，勢必會有一人落單，他們都是用猜拳處理，而通常都是MAX自己睡，因為他習慣一人創作找靈感。

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