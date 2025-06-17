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百老匯《巧克力冒險工廠》來台了！巧克力河、泡泡天井全上舞台

百老匯《巧克力冒險工廠》來台了！巧克力河、泡泡天井全上舞台音樂劇《巧克力冒險工廠》推出為亞洲觀眾量身打造的全新升級版製作。（華文環藝提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕融合奇幻、音樂與舞台魔法，羅德·達爾原著《巧克力冒險工廠》百老匯魔幻音樂劇將於2025年冬季首次登陸台灣。由百老匯與倫敦西區原班團隊打造，將「旺卡」的魔法工廠從書頁與銀幕搬上現場劇場。從視覺特效到沉浸式舞台，這是一場大人小孩都無法抗拒的魔幻旅程。

《巧克力冒險工廠》音樂劇由羅爾德．達爾（Roald Dahl）1964年出版的經典童書改編而成，《巧克力冒險工廠》（Charlie and the Chocolate Factory）早已成為無數人童年的魔幻起點，並在1971年、2005年分別被改編為電影，2023年更有前傳電影推出。音樂劇版本則於倫敦西區與百老匯熱演後展開國際巡演，是唯一獲得原作者家族認可的舞台詮釋。

百老匯《巧克力冒險工廠》來台了！巧克力河、泡泡天井全上舞台音樂劇《巧克力冒險工廠》推出為亞洲觀眾量身打造的全新升級版製作。（華文環藝提供）

本次巡演版本強調視覺魔法與舞台幻術的結合，巧克力河、泡泡天井、松鼠分選室全數搬上舞台，不是特效電影，也不是虛擬實境，而是真正以燈光、舞台機關、現場音樂與演員調度達成的「劇場幻象」，並由原版導演、東尼獎得主傑克・奧布里恩（Jack O’Brien）領銜，與百老匯資深導演麥特．倫茲（Matt Lenz）操刀，結合聲光效果，讓觀眾有如身歷其境。

音樂劇中的歌曲由《髮膠明星夢》（Hairspray）幕後雙人組馬克．夏曼（Marc Shaiman）與史考特．惠特曼（Scott Wittman）聯手創作，兩人曾獲東尼獎與奧斯卡提名，是百老匯當代最受推崇的創作組合之一。代表歌曲〈It Must Be Believed to Be Seen〉與〈Strike That, Reverse It〉融合戲劇節奏與角色語言，風格幽默又具情感張力。

此外，音樂劇版本也向1971年經典電影致敬，在百老匯樂團的現場演奏中，讓觀眾同時感受到懷舊與新意交織的劇場震撼。

百老匯《巧克力冒險工廠》來台了！巧克力河、泡泡天井全上舞台《巧克力冒險工廠》 音樂劇以充滿奇想的視覺設計與機智幽默的敘事語言廣受好評。（華文環藝提供）

該劇由百老匯知名製作人席蒙娜．傑納特（Simone Genatt）與馬克．羅斯（Marc Routh）領銜製作，他們曾打造《真善美》、《一個美國人在巴黎》等多部成功巡演作品。製作人聯合聲明表示：「《巧克力冒險工廠》是一場來自想像力的邀請函，我們希望帶來的是世界級、全齡共賞的劇場體驗。」

《巧克力冒險工廠》百老匯魔幻音樂劇將於12月17日至12月28日在台北流行音樂中心表演廳演出，售票請洽主辦單位華文環球藝術娛樂。

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