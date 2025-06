百老匯《巧克力冒險工廠》來台了！巧克力河、泡泡天井全上舞台

音樂劇《巧克力冒險工廠》推出為亞洲觀眾量身打造的全新升級版製作。(華文環藝提供)



〔記者蕭方綺/台北報導〕融合奇幻、音樂與舞台魔法,羅德·達爾原著《巧克力冒險工廠》百老匯魔幻音樂劇將於2025年冬季首次登陸台灣。由百老匯與倫敦西區原班團隊打造,將「旺卡」的魔法工廠從書頁與銀幕搬上現場劇場。從視覺特效到沉浸式舞台,這是一場大人小孩都無法抗拒的魔幻旅程。

《巧克力冒險工廠》音樂劇由羅爾德.達爾(Roald Dahl)1964年出版的經典童書改編而成,《巧克力冒險工廠》(Charlie and the Chocolate Factory)早已成為無數人童年的魔幻起點,並在1971年、2005年分別被改編為電影,2023年更有前傳電影推出。音樂劇版本則於倫敦西區與百老匯熱演後展開國際巡演,是唯一獲得原作者家族認可的舞台詮釋。

請繼續往下閱讀...

音樂劇《巧克力冒險工廠》推出為亞洲觀眾量身打造的全新升級版製作。(華文環藝提供)



本次巡演版本強調視覺魔法與舞台幻術的結合,巧克力河、泡泡天井、松鼠分選室全數搬上舞台,不是特效電影,也不是虛擬實境,而是真正以燈光、舞台機關、現場音樂與演員調度達成的「劇場幻象」,並由原版導演、東尼獎得主傑克・奧布里恩(Jack O’Brien)領銜,與百老匯資深導演麥特.倫茲(Matt Lenz)操刀,結合聲光效果,讓觀眾有如身歷其境。

音樂劇中的歌曲由《髮膠明星夢》(Hairspray)幕後雙人組馬克.夏曼(Marc Shaiman)與史考特.惠特曼(Scott Wittman)聯手創作,兩人曾獲東尼獎與奧斯卡提名,是百老匯當代最受推崇的創作組合之一。代表歌曲〈It Must Be Believed to Be Seen〉與〈Strike That, Reverse It〉融合戲劇節奏與角色語言,風格幽默又具情感張力。

此外,音樂劇版本也向1971年經典電影致敬,在百老匯樂團的現場演奏中,讓觀眾同時感受到懷舊與新意交織的劇場震撼。

《巧克力冒險工廠》 音樂劇以充滿奇想的視覺設計與機智幽默的敘事語言廣受好評。(華文環藝提供)



該劇由百老匯知名製作人席蒙娜.傑納特(Simone Genatt)與馬克.羅斯(Marc Routh)領銜製作,他們曾打造《真善美》、《一個美國人在巴黎》等多部成功巡演作品。製作人聯合聲明表示:「《巧克力冒險工廠》是一場來自想像力的邀請函,我們希望帶來的是世界級、全齡共賞的劇場體驗。」

《巧克力冒險工廠》百老匯魔幻音樂劇將於12月17日至12月28日在台北流行音樂中心表演廳演出,售票請洽主辦單位華文環球藝術娛樂。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集,手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法