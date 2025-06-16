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朴寶劍遭金所炫拉領帶強吻 下一秒出狀況了

金所炫（右）對朴寶劍霸氣的「領帶吻」，沒想到下一秒的結果讓她傻眼。（翻攝自網路）金所炫（右）對朴寶劍霸氣的「領帶吻」，沒想到下一秒的結果讓她傻眼。（翻攝自網路）

胡妃貞／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕朴寶劍和金所炫《健將聯盟》在JTBC電視台釋出的最新影片中，可以看到漢娜對東柱的感情起了變化，漢娜意識到自己喜歡東柱，霸氣拉領帶奪吻，沒想到下一秒心跳過快的東柱激動的暈倒。

拍攝這場「領帶吻」時，東柱表情要不要閉眼親吻？朴寶劍苦思後決定以原地楞住的方式呈現，果然效果讓人心動又甜蜜。

《健將聯盟》是一部青春熱血喜劇，由「國民男友」朴寶劍、「最美童星」金所炫領銜主演，攜手豪華卡司配角群李相二、許城泰及太元碩夢幻共演，五位演員曾在奧運賽場上奪牌，退役後轉當刑警角色，讓他們組成「奧運版復仇者聯盟」，對抗罪犯，演員許誠泰甚至形容「警察5虎將」是烏合之眾、憋笑失敗、演技天堂、5人5色、團結一致，展現5人的絕佳好默契。

相關新聞:朴寶劍《健將聯盟》懸掛車上來真的！網看傻：太拚了

朴寶劍與金所炫領銜主演的《健將聯盟》收視率不斷飆升。（翻攝自網路）朴寶劍與金所炫領銜主演的《健將聯盟》收視率不斷飆升。（翻攝自網路）

金所炫飾演射擊金牌選手池漢娜，不僅射擊技術高超，憑著出眾的美貌，在體壇裡更被稱為「射擊女神」，直到發生震驚事件後放棄射擊，轉當成為一名警察，起初與奧運拳擊金牌得主尹東柱相處非常不對盤，慢慢兩人逐漸了解彼此後，找到生活的共同點，關係也發生變化。

根據韓國數據分析機構的數據，朴寶劍與金所炫主演的警匪劇《健將聯盟（Good Boy）》在6月第一周的話題排行榜中，以19.79%的好口碑打敗蘇志燮的《無赦之仇》的16.59%，以及朴寶英的《未知的首爾》的14.47%。《健將聯盟》（6月14日）已播出至第4集，平均收視5.94%,稱冠同時段劇集，也是開播以來的最高紀錄。

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