朴寶劍《健將聯盟》懸掛車上來真的！網看傻：太拚了

朴寶劍在新劇《健將聯盟》首播懸掛車上，令人膽顫心驚。（翻攝自Prime Video）

王靖惟／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國男神朴寶劍今年好劇連發，繼《苦盡柑來遇見你》入圍百想戲王後，主演新劇《健將聯盟》近日開播再受好評。首播，朴寶劍化身拳擊國手兼新人警察，一場懸掛在行動車子上的戲，讓觀眾心跳加速，危險指數超高。

《健將聯盟》首兩集交代以特招方式成為警察的獎牌得主，對抗世界不公不義的起源，首集收視4.8%，第二集攀升至5.2%口碑傳開。尤其朴寶劍形象煥然一新，除了拳擊比賽被打得鼻青臉腫，在追查逃犯時，也不顧帥臉，直接爬上車掛在車門上。

請繼續往下閱讀...

據悉，該場「掛車戲」全由朴寶劍本人完成，讓韓國網友大讚歐巴超級敬業，說他為戲實在大拚了，也有人擔憂沒做好安全措施，後果恐怕不堪設想。

朴寶劍在新劇《健將聯盟》成功轉型「動作派」演員。（翻攝自Naver）

劇情講到朴寶劍前往偏僻鄉村準備追捕逃犯，沒想到洗臉時遭車子撞進泥潭，整個人躺在泥巴團裡，模樣狼狽，沒想到花絮曝光，朴寶劍直接親自攀上車門，讓觀眾十分佩服。

為完美詮釋「尹東柱」這個角色，朴寶劍先前透露，每天花1小時重訓，並上2小時拳擊課，至少維持半年，可說是為戲下足苦功。《健將聯盟》在Prime Video上線。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法