晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

42歲林依晨產前狀態曝！閨蜜張家慧胎兒賭局「押錯時間」

《假日到山裏來看你》，林巧媛（左起）、林亭莉、張家慧、陳妤、李夢苡樺、徐愷伶、林孫煜豪。（記者潘少棠攝）《假日到山裏來看你》，林巧媛（左起）、林亭莉、張家慧、陳妤、李夢苡樺、徐愷伶、林孫煜豪。（記者潘少棠攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕張家慧跟地主小開結婚14年，兒子今年滿10歲，近年多以短期客串為主。相隔9年，她再度接下長篇戲劇演出，在大愛劇《假日到山裏來看你》中擔綱重要角色。今（16日）她出席媒體茶敘，分享拍戲與育兒之間的心境轉變，也開心談到好友林依晨升格為二寶媽，透露私下「媽媽群組」曾聚餐，甚至還下注猜寶寶出生日期。

張家慧的兒子如今快滿10歲，讓她能將重心逐漸拉回演藝工作，陸續復出演出多部戲劇作品。這回拍攝《假日到山裏來看你》期間，正巧遇上花蓮強震，發生不少突發狀況，她被迫滯留當地。她坦言心情一半擔心，一半又因為得以放風覺得慶幸，也感謝家中神隊友老公與婆婆幫忙顧娃。

張家慧的兒子如今快滿10歲，讓她能將重心逐漸拉回演藝圈。（記者潘少棠攝）張家慧的兒子如今快滿10歲，讓她能將重心逐漸拉回演藝圈。（記者潘少棠攝）

回憶育兒初期的崩潰感，她坦言心情非常矛盾，受不了跟小孩整天相處，也不捨得分開，她說前三年比較辛苦，「孩子上學後輕鬆不少」。如今兒子已漸漸懂事，也明白媽媽的工作性質，「他好像知道媽媽是演員，我沒有特別說工作去幹嘛。」

相關新聞：林依晨產第二胎發文報喜 兒子緊抓大拇指照片曝光

此外，對於好友林依晨傳出平安生產的喜訊，張家慧笑說早已提前恭喜過對方：「她生之前大家就有聚餐過了，我猜的是18號，以最近的人為優先，獎品是押金，一人一百。」張家慧透露林依晨孕期看起來就像少女，也貼心表示不會急著探望寶寶，「讓媽媽好好休息，安頓好才會。我沒有準備禮物，她會寄彌月禮給我們。」她大讚林依晨是「全能媽媽」，這次二胎男寶寶應該不會有問題，「帶男生很簡單，帶女生思緒細膩可能比較辛苦。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中