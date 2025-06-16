42歲林依晨產前狀態曝！閨蜜張家慧胎兒賭局「押錯時間」

《假日到山裏來看你》，林巧媛（左起）、林亭莉、張家慧、陳妤、李夢苡樺、徐愷伶、林孫煜豪。（記者潘少棠攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕張家慧跟地主小開結婚14年，兒子今年滿10歲，近年多以短期客串為主。相隔9年，她再度接下長篇戲劇演出，在大愛劇《假日到山裏來看你》中擔綱重要角色。今（16日）她出席媒體茶敘，分享拍戲與育兒之間的心境轉變，也開心談到好友林依晨升格為二寶媽，透露私下「媽媽群組」曾聚餐，甚至還下注猜寶寶出生日期。

張家慧的兒子如今快滿10歲，讓她能將重心逐漸拉回演藝工作，陸續復出演出多部戲劇作品。這回拍攝《假日到山裏來看你》期間，正巧遇上花蓮強震，發生不少突發狀況，她被迫滯留當地。她坦言心情一半擔心，一半又因為得以放風覺得慶幸，也感謝家中神隊友老公與婆婆幫忙顧娃。

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張家慧的兒子如今快滿10歲，讓她能將重心逐漸拉回演藝圈。（記者潘少棠攝）

回憶育兒初期的崩潰感，她坦言心情非常矛盾，受不了跟小孩整天相處，也不捨得分開，她說前三年比較辛苦，「孩子上學後輕鬆不少」。如今兒子已漸漸懂事，也明白媽媽的工作性質，「他好像知道媽媽是演員，我沒有特別說工作去幹嘛。」

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此外，對於好友林依晨傳出平安生產的喜訊，張家慧笑說早已提前恭喜過對方：「她生之前大家就有聚餐過了，我猜的是18號，以最近的人為優先，獎品是押金，一人一百。」張家慧透露林依晨孕期看起來就像少女，也貼心表示不會急著探望寶寶，「讓媽媽好好休息，安頓好才會。我沒有準備禮物，她會寄彌月禮給我們。」她大讚林依晨是「全能媽媽」，這次二胎男寶寶應該不會有問題，「帶男生很簡單，帶女生思緒細膩可能比較辛苦。」

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