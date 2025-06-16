夢多《失控教育》飆戲揭霸凌黑暗面 自揭為友出手打斷惡霸牙齒

〔記者李紹綾／台北報導〕日籍藝人夢多首度演出17LIVE豎屏劇《失控教育》，飾演因霸凌事件失去妹妹的男主角「佐藤健一」，揭露一段刻苦銘心的喪親之痛與校園霸凌交織而成的地下正義。夢多表示故事中的每個情節都值得細細品嚐，自曝曾為了保護同學，也做了現在想想不應該做的事。

談及被霸凌的經歷，夢多坦言，可能因為體型的關係，類似情況未發生在他身上，但相反地，他有點不好意思地說，他可能會被認為是霸凌事件的加害者，因為若他知道有人欺負他的同學或朋友，他會跳出來保護大家。

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夢多挑戰豎屏劇《失控教育》演繹校園霸凌事件。（17LIVE提供）

夢多吐露有次在一家酒吧喝酒，突然一位看起來很像黑道的人趨上前找他說話。當下他心情非常緊張，擔心自己無心的言行舉止不小心惹來麻煩，沒想到對方確認他是夢多後，開始跟他說說笑笑，原來20年前兩人還是學生時，對方曾欺負過夢多的同學，而正義感十足的夢多為了保護同學，因此與對方起了肢體衝突，還打斷對方的牙齒。

回想過去，夢多說，雖然從小到大他都是同儕中的老大、領導者，會保護身邊的朋友，但暴力不是解決事情的唯一方式，還是不要打架的好，他也深深希望過去的自己那些行為並沒有傷害到其他人。

夢多在豎屏劇《失控教育》飾演因霸凌事件失去妹妹的男主角「佐藤健一」。（17LIVE提供）

夢多很喜歡《失控教育》的劇情，他飾演的男主角佐藤原為日本地方幫派的幹部，因內部鬥爭潛逃來台，隱身於都市街頭化身外送平台的外送員。某天目睹高中女生遭集體霸凌，這一幕勾起他心中壓抑已久的創傷就是他唯一的妹妹，正是因為遭受霸凌而選擇輕生。此後，他啟動了一場暗黑的制裁行動，挑戰體制的冷漠與沉默。

該劇不僅網羅日籍藝人夢多、還有人氣營養師方慈聲、日籍YouTuber一樹、與17LIVE直播主士林闆娘、寶鵝、劉恬君甜甜等人。演員們幾乎都曾經是霸凌事件的受害者，甚至還有人坦承當初還差點選擇輕生。眾人齊聲呼籲，霸凌一直是真實的存在，「不是看不到，就表示沒有發生」，希望這部劇可以帶給在需要的人更多勇氣，而身邊的人能更正視這些現象。

17LIVE與監製關丰睿攜手打造，改編多起亞洲真實校園事件的互動豎屏劇《失控教育》，即將於6月18日在17LIVE平台正式上線

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