晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

祖雄揭曉二寶性別 藍煙一噴佳娜當場哭倒在地

祖雄（右）與佳娜（左）今年4月宣布懷上二胎。（翻攝自IG）祖雄（右）與佳娜（左）今年4月宣布懷上二胎。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕烏克蘭女星佳娜與馬來西亞男星祖雄結婚後，去年初生下愛女「內內」，今年4月再宣布懷上二胎的好消息，夫妻倆即將升格為兩寶爸媽。昨（15）祖雄上傳性別揭曉派對的影片，當現場一噴出藍色煙火，佳娜竟當場跪倒掩面痛哭。

祖雄與佳娜即將迎接男寶寶。（翻攝自IG）祖雄與佳娜即將迎接男寶寶。（翻攝自IG）

祖雄分享現場影片，可見他們邀請一群親朋好友見證喜訊，寶貝女兒也在場內活蹦亂跳，氣氛溫馨又歡樂。而當夫妻倆合力戳破大型氣球，後方瞬間噴出藍色煙霧，象徵將迎來一名男寶寶，不過佳娜似乎因為被煙霧驚嚇，當場跪倒在地、掩面痛哭，抱著女兒的祖雄也隨即上前安慰。

相關新聞：全身黑還指甲髒！佳娜約會對象像流浪漢 梁赫群突破盲點：是富二代

祖雄在文中逗趣表示，「煙火發射的前一刻，我們都還一直覺得是女生…所以佳娜的反應很大….但你們覺得妹妹為什麼哭那麼慘？」網友紛紛留言送上祝福，「恭喜，好字」、「男孩很好，從小一直會保護媽媽」、「湊個『女子』字，以後媽媽也有個前世情人可以放閃了」、「恭喜是男生！！！佳娜直接被嚇瘋」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中