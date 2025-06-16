祖雄揭曉二寶性別 藍煙一噴佳娜當場哭倒在地

祖雄（右）與佳娜（左）今年4月宣布懷上二胎。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕烏克蘭女星佳娜與馬來西亞男星祖雄結婚後，去年初生下愛女「內內」，今年4月再宣布懷上二胎的好消息，夫妻倆即將升格為兩寶爸媽。昨（15）祖雄上傳性別揭曉派對的影片，當現場一噴出藍色煙火，佳娜竟當場跪倒掩面痛哭。

祖雄與佳娜即將迎接男寶寶。（翻攝自IG）

祖雄分享現場影片，可見他們邀請一群親朋好友見證喜訊，寶貝女兒也在場內活蹦亂跳，氣氛溫馨又歡樂。而當夫妻倆合力戳破大型氣球，後方瞬間噴出藍色煙霧，象徵將迎來一名男寶寶，不過佳娜似乎因為被煙霧驚嚇，當場跪倒在地、掩面痛哭，抱著女兒的祖雄也隨即上前安慰。

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祖雄在文中逗趣表示，「煙火發射的前一刻，我們都還一直覺得是女生…所以佳娜的反應很大….但你們覺得妹妹為什麼哭那麼慘？」網友紛紛留言送上祝福，「恭喜，好字」、「男孩很好，從小一直會保護媽媽」、「湊個『女子』字，以後媽媽也有個前世情人可以放閃了」、「恭喜是男生！！！佳娜直接被嚇瘋」。

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