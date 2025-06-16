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娛樂 日韓

女星沒交往「主動求婚」成功 大17歲老公是學霸型男星

羅子秦／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕不交往真的能結婚嗎？24歲日本女星春名風花前天公開喜訊，閃嫁大17歲演員巖崎MARK雄大，據知兩人才約會兩次，根本不算交往，卻讓春名風花主動開口求婚，這在演藝圈中十分罕見。

巖崎MARK雄大（左）、春名風花零交往就結婚。（翻攝自X）巖崎MARK雄大（左）、春名風花零交往就結婚。（翻攝自X）

春名風花6歲便出道演出電視劇，演藝經歷豐富，拍過電視劇《CONTROL〜犯罪心理捜査〜》、《我的學生是惡夢》等，她發布長文，透露自己本來是不婚主義，到主動向老公求婚的過程，透露5年前因舞台劇合作認識男方。

當時因為疫情，春名風花和巖崎MARK雄大僅見過幾次面，私下更是零交流，直到兩年前，兩人合演夫妻，一拍即合，第二次見面時，春名風花主動求婚，換來巖崎MARK雄大回應：「真是狡猾，本來是我想先講的呢。」

春名風花發表結婚報告，自爆主動求婚。（翻攝自X）春名風花發表結婚報告，自爆主動求婚。（翻攝自X）

春名風花形容和老公相處時，「即使保持沉默，他也能理解我的心情，我們總是可以分享一切，靠肢體語言表達心意」，透露婚後會繼續從事表演工作，不會冠夫姓，打趣說「春風醬是不滅的，不會變成巖風醬唷。」

巖崎MARK雄大出生於美國，5歲曾移居加拿大多倫多，小學時就看完《悲慘世界》，將台詞一字一句抄寫下來，之後在東京大學畢業，說得一口流利英語，堪稱「學霸型男星」。

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