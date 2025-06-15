香港導演「被迫離開家鄉」 《寧化飛灰》記錄1000小時抗爭惡夢

〔記者鍾志均／台北報導〕香港導演劉健倫執導的紀錄片《寧化飛灰》以第一人稱、自由記者身分角度，追蹤抗爭運動4年，深度解析2019年香港抗爭期間記者在現場的所見、所聞與心路歷程。

紀錄片《寧化飛灰》追蹤抗爭運動4年，傳遞導演揮之不去的內心驚恐。（導演劉健倫提供）

該片以手持攝影捕捉最貼近現場的鏡頭，並大量沿用真實錄影素材，使觀眾彷彿與導演並肩走進示威現場，甚至能聽見警民對峙時的怒吼、催淚瓦斯的爆裂聲，及示威者高唱知名音樂劇《悲慘世界》中的插曲《你聽見人們在唱嗎？》的合唱，營造極強臨場感。

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在導演劉健倫的鏡頭下，殘酷的暴力場毫無遮掩，卻也沒有過度煽情的剪接，每秒都直抵觀者心底，增進對導演在暴力與記者中立衝突的理解。

紀錄片《寧化飛灰》追蹤抗爭運動4年，傳遞導演揮之不去的內心驚恐。（導演劉健倫提供）

導演劉健倫拍攝出超過1000個小時原始素材，在片中提及因反覆的惡夢、焦慮與皮膚過敏症狀所蒙受的創傷。他在釜山國際電影節上受訪時坦言「我當時所感受到的、所見到的，就像一本日記、我心靈上的日記」。

劉健倫導演提到「我試圖保持客觀，但也在想我是否應該聽從內心，那是一場良知的掙扎」最終，劉健倫導演得出的答案是「我決定參與，決定記錄真相，記錄警方的暴行，這是我能做的事。」

自2019年5月首度拿起鏡頭拍攝以來，劉健倫導演2021年因《國家安全法》實施後離開香港；逃到英國的劉健倫導演也坦承「我幾乎花了兩年時間逃避那些影像，要我重看那些畫面真的太困難了。香港是我的家鄉，我在那裡長大，最後卻被迫離開了自己的家。」

紀錄片《寧化飛灰》追蹤抗爭運動4年，傳遞導演揮之不去的內心驚恐。（導演劉健倫提供）

《寧化飛灰》在國際影展屢獲肯定，除了獲得DocEdge國際影展民主邊緣最佳影片、那不勒斯人權電影節特別提及獎及人權紀錄片獎，也入選釜山影展超廣角紀錄片單元、比利時自由影展、瑞典盧勒奧國際影展、美國LaneDoc Fest等國際影展，留下難能可貴歷史檔案。

《寧化飛灰》將於明（16日）19:10於光點華山電影館特映，訂票請至官網查詢，導演劉健倫將會到場進行映後座談，該片也計畫於7月5日（六）傍晚16點30分在高雄市電影館放映，邀請南台灣影迷出席觀影。

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