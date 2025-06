放浪兄弟越晚越嗨！EXILE當眾脫衣秀六塊肌：台粉太熱情了

「EXILE」放浪兄弟帶來精彩的歌舞演出,全場嗨到不行。(LDH愛夢悅提供)



〔記者廖俐惠/新北報導〕日本天團「EXILE」放浪兄弟經營台灣有成,今天(14日)在新莊舉行台北首場粉絲見面會,吸引千人朝聖,精彩的歌舞表演以及寵粉的禮物環節,讓全場從頭嗨到尾,看得出7名成員以及團隊們的用心,在僅能容納2000人的Zepp New Taipei表演太委屈,而粉絲最貴才2980元就能看到巨蛋級演出,實在值回票價。

「EXILE」放浪兄弟邀請EXPG台北分校的小朋友一起上台跳舞。(LDH愛夢悅提供)

「EXILE」放浪兄弟今天派出AKIRA、TAKAHIRO、橘KENCHI、NESMITH、SHOKICHI、世界及佐藤大樹舉行粉絲見面會,他們開場先表演《EXILE PRIDE》、《BE THE ONE》、《I wish for you》及《Each Other's Way》,還不忘力挺EXPG台北分校的小朋友,邀請他們一起上台跳舞,氣氛十分熱烈。

自我介紹環節,AKIRA表示:「今天嗨不嗨,我是AKIRA,再次和團員一起回到我的第二個故鄉,非常開心!」橘KENCHI說道:「大家怎麼樣?我們是非常、非常好,我理解你們的心情,我也很高興。」因為他的中文太好了,TAKAHIRO笑說:「各方面來說都很厲害。」NESMITH則被台粉的熱情嚇到,直呼:「說什麼都尖叫欸,好開心。」

SHOKICHI用台語「打給賀」向大家問好,TAKAHIRO則表示很想念大家,佐藤大樹以中文表示:「你們好嗎?我愛你,我喜歡小籠包!我是放浪兄弟的成員,今天請多多指教。」最好笑的則是世界,用中文不斷說「好」,「非常好!我喜歡台北,好!水!你真美!」他數度大喊「水水水」,引來全場歡呼聲。AKIRA教大家說「帥」來稱讚男粉絲。至於昨天在記者會上展現「你幹嘛」搞笑段子的NESMITH,今天在見面會上也展現一次,反應比昨天的記者會還要好。

「EXILE」放浪兄弟的TAKAHIRO站正中間唱歌。(LDH愛夢悅提供)

中間禮物環節之後,放浪兄弟邀請粉絲成為「一日成員」,一起完成夯曲《Choo Choo TRAIN》的開場舞蹈,只練習一次竟也跳得有模有樣,氣氛十分溫馨。接著他們在演唱《O'ver》、《Pure》等歌曲,把燈光集中給3位主唱 TAKAHIRO、 NESMITH、SHOKICHI。

活動到了尾聲,7名成員在安可都換上了金色服裝,帶來快歌《24Karats TRIBE OF GOLD》,竟又再度炒熱全場氣氛,佐藤大樹掀衣服露腹肌,本來以為已經很猛了,橘KENCHI竟直接把衣服脫掉,秀出精壯的身材,真的是越晚越嗨。成員在台上不斷大讚現場很熱情,TAKAHIRO也很開心能夠與台灣的大家一起度過,並感謝從日本來的粉絲們。最後他們以代表作《Rising Sun》結束在台北的首場粉絲見面會。

