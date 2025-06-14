放浪兄弟越晚越嗨！EXILE當眾脫衣秀六塊肌：台粉太熱情了

「EXILE」放浪兄弟帶來精彩的歌舞演出，全場嗨到不行。（LDH愛夢悅提供）



〔記者廖俐惠／新北報導〕日本天團「EXILE」放浪兄弟經營台灣有成，今天（14日）在新莊舉行台北首場粉絲見面會，吸引千人朝聖，精彩的歌舞表演以及寵粉的禮物環節，讓全場從頭嗨到尾，看得出7名成員以及團隊們的用心，在僅能容納2000人的Zepp New Taipei表演太委屈，而粉絲最貴才2980元就能看到巨蛋級演出，實在值回票價。

「EXILE」放浪兄弟邀請EXPG台北分校的小朋友一起上台跳舞。（LDH愛夢悅提供）

「EXILE」放浪兄弟今天派出AKIRA、TAKAHIRO、橘KENCHI、NESMITH、SHOKICHI、世界及佐藤大樹舉行粉絲見面會，他們開場先表演《EXILE PRIDE》、《BE THE ONE》、《I wish for you》及《Each Other's Way》，還不忘力挺EXPG台北分校的小朋友，邀請他們一起上台跳舞，氣氛十分熱烈。

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自我介紹環節，AKIRA表示：「今天嗨不嗨，我是AKIRA，再次和團員一起回到我的第二個故鄉，非常開心！」橘KENCHI說道：「大家怎麼樣？我們是非常、非常好，我理解你們的心情，我也很高興。」因為他的中文太好了，TAKAHIRO笑說：「各方面來說都很厲害。」NESMITH則被台粉的熱情嚇到，直呼：「說什麼都尖叫欸，好開心。」

SHOKICHI用台語「打給賀」向大家問好，TAKAHIRO則表示很想念大家，佐藤大樹以中文表示：「你們好嗎？我愛你，我喜歡小籠包！我是放浪兄弟的成員，今天請多多指教。」最好笑的則是世界，用中文不斷說「好」，「非常好！我喜歡台北，好！水！你真美！」他數度大喊「水水水」，引來全場歡呼聲。AKIRA教大家說「帥」來稱讚男粉絲。至於昨天在記者會上展現「你幹嘛」搞笑段子的NESMITH，今天在見面會上也展現一次，反應比昨天的記者會還要好。

「EXILE」放浪兄弟的TAKAHIRO站正中間唱歌。（LDH愛夢悅提供）

中間禮物環節之後，放浪兄弟邀請粉絲成為「一日成員」，一起完成夯曲《Choo Choo TRAIN》的開場舞蹈，只練習一次竟也跳得有模有樣，氣氛十分溫馨。接著他們在演唱《O'ver》、《Pure》等歌曲，把燈光集中給3位主唱 TAKAHIRO、 NESMITH、SHOKICHI。

活動到了尾聲，7名成員在安可都換上了金色服裝，帶來快歌《24Karats TRIBE OF GOLD》，竟又再度炒熱全場氣氛，佐藤大樹掀衣服露腹肌，本來以為已經很猛了，橘KENCHI竟直接把衣服脫掉，秀出精壯的身材，真的是越晚越嗨。成員在台上不斷大讚現場很熱情，TAKAHIRO也很開心能夠與台灣的大家一起度過，並感謝從日本來的粉絲們。最後他們以代表作《Rising Sun》結束在台北的首場粉絲見面會。

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