千分之一機會！AKIRA奇蹟抽中林志玲閨密 暖摘項鍊送7歲男童

佐藤大樹(左起)、AKIRA、TAKAHIRO、SHOKICHI、世界及橘KENCHI、NESMITH表演超精彩。(LDH愛夢悅提供)

〔記者廖俐惠/新北報導〕日本天團「EXILE」放浪兄弟今天(14日)下午5點在新莊舉行首場粉絲見面會,吸引逾千名粉絲同場狂歡。全場最高潮的,莫過於抽到AKIRA禮物的,竟然是林志玲的同學,還參加過婚禮,也過五關斬六將全都答對問題,讓AKIRA笑說,「難怪好像在哪邊看過,非常感謝一直以來的照顧。」

AKIRA今天率領TAKAHIRO、橘KENCHI、NESMITH、SHOKICHI、世界及佐藤大樹在新莊Zepp New Taipei演出,他們開場先表演《EXILE PRIDE》、《BE THE ONE》、《I wish for you》及《Each Other's Way》,還邀請了EXPG台北分校的小朋友一起跳舞,光是開場就嗨到不行。

自我介紹環節,AKIRA表示:「再次和團員一起回到我的第二個故鄉,非常開心!」中文最好的橘KENCHI說道:「大家怎麼樣?我們是非常、非常好,我理解你們的心情,我也很高興。」 NESMITH則被台粉的熱情嚇到,直呼:「說什麼都尖叫欸,好開心。」

「EXILE」放浪兄弟歡迎粉絲來到見面會。(LDH愛夢悅提供)

SHOKICHI用台語「打給賀」向大家問好,TAKAHIRO則表示很想念大家,佐藤大樹以中文表示:「你們好嗎?我愛你,我喜歡小籠包!我是放浪兄弟的成員,今天請多多指教。」最好笑的則是世界,用中文不斷說「好」,「非常好!我喜歡台北,好!水!你真美!」他數度大喊「水水水」,引來全場歡呼聲。AKIRA教大家說「帥」來稱讚男粉絲。

他們超級寵粉,還特別準備禮物要送給台粉,AKIRA送上喜歡的古著,以及放浪兄弟25週年小熊,還當場加碼送上代言循環扇,一度把現場變成尾牙。橘KENCHI送上酒粕製的精華液,養3隻貓咪的NESMITH送上貓咪公仔,來自北海道的SHOKICHI送上日職火腿鬥士隊的棒球帽。

世界除了送上麥當勞叔叔、漢堡神偷限量公仔之外,還透露翻出了他與佐藤大樹2009年加入團體時的寫真集,讓許多粉絲超想要。TAKAHIRO找了不少LDH同門師兄弟助陣,THE RAMPAGE的海青送上自己在用的墨鏡,BALLISTIK BOYZ的龍太送戒指,老闆HIRO也送上了墨鏡,讓TAKAHIRO表示:「這是TOP中的TOP,我在想要不要自己私藏。」

台日混血男孩獲贈AKIRA的項鍊。(讀者提供)

粉絲經過默契挑戰後,原先只選出16名才能獲獎,最後挑出了21名,AKIRA還加碼送循環扇給一名25年的粉絲。一名日本媽媽則帶著7歲兒子上台,結果小朋友一直哭鬧,媽媽是AKIRA的粉絲,小朋友的媽媽是日本人、爸爸是台灣人,讓AKIRA驚呼,「跟我們家一樣(台日家庭)」,最後發現小男孩沒有抽到獎,竟然摘下脖子上的項鍊給他戴上,甚至將他抱起合照,讓全場粉絲羨慕不已。

