千分之一機會！AKIRA奇蹟抽中林志玲閨密 暖摘項鍊送7歲男童

佐藤大樹（左起）、AKIRA、TAKAHIRO、SHOKICHI、世界及橘KENCHI、NESMITH表演超精彩。（LDH愛夢悅提供）

〔記者廖俐惠／新北報導〕日本天團「EXILE」放浪兄弟今天（14日）下午5點在新莊舉行首場粉絲見面會，吸引逾千名粉絲同場狂歡。全場最高潮的，莫過於抽到AKIRA禮物的，竟然是林志玲的同學，還參加過婚禮，也過五關斬六將全都答對問題，讓AKIRA笑說，「難怪好像在哪邊看過，非常感謝一直以來的照顧。」

AKIRA今天率領TAKAHIRO、橘KENCHI、NESMITH、SHOKICHI、世界及佐藤大樹在新莊Zepp New Taipei演出，他們開場先表演《EXILE PRIDE》、《BE THE ONE》、《I wish for you》及《Each Other's Way》，還邀請了EXPG台北分校的小朋友一起跳舞，光是開場就嗨到不行。

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自我介紹環節，AKIRA表示：「再次和團員一起回到我的第二個故鄉，非常開心！」中文最好的橘KENCHI說道：「大家怎麼樣？我們是非常、非常好，我理解你們的心情，我也很高興。」 NESMITH則被台粉的熱情嚇到，直呼：「說什麼都尖叫欸，好開心。」

「EXILE」放浪兄弟歡迎粉絲來到見面會。（LDH愛夢悅提供）

SHOKICHI用台語「打給賀」向大家問好，TAKAHIRO則表示很想念大家，佐藤大樹以中文表示：「你們好嗎？我愛你，我喜歡小籠包！我是放浪兄弟的成員，今天請多多指教。」最好笑的則是世界，用中文不斷說「好」，「非常好！我喜歡台北，好！水！你真美！」他數度大喊「水水水」，引來全場歡呼聲。AKIRA教大家說「帥」來稱讚男粉絲。

他們超級寵粉，還特別準備禮物要送給台粉，AKIRA送上喜歡的古著，以及放浪兄弟25週年小熊，還當場加碼送上代言循環扇，一度把現場變成尾牙。橘KENCHI送上酒粕製的精華液，養3隻貓咪的NESMITH送上貓咪公仔，來自北海道的SHOKICHI送上日職火腿鬥士隊的棒球帽。

世界除了送上麥當勞叔叔、漢堡神偷限量公仔之外，還透露翻出了他與佐藤大樹2009年加入團體時的寫真集，讓許多粉絲超想要。TAKAHIRO找了不少LDH同門師兄弟助陣，THE RAMPAGE的海青送上自己在用的墨鏡，BALLISTIK BOYZ的龍太送戒指，老闆HIRO也送上了墨鏡，讓TAKAHIRO表示：「這是TOP中的TOP，我在想要不要自己私藏。」

台日混血男孩獲贈AKIRA的項鍊。（讀者提供）

粉絲經過默契挑戰後，原先只選出16名才能獲獎，最後挑出了21名，AKIRA還加碼送循環扇給一名25年的粉絲。一名日本媽媽則帶著7歲兒子上台，結果小朋友一直哭鬧，媽媽是AKIRA的粉絲，小朋友的媽媽是日本人、爸爸是台灣人，讓AKIRA驚呼，「跟我們家一樣（台日家庭）」，最後發現小男孩沒有抽到獎，竟然摘下脖子上的項鍊給他戴上，甚至將他抱起合照，讓全場粉絲羨慕不已。

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