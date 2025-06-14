致敬《大白鯊》50週年！《鯊人魔》血洗大銀幕飆好評

羅子秦／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕血腥求生驚悚片《鯊人魔》已在台上映，該片結合鯊魚災難與連環殺人驚悚雙重元素，首映於北美後獲得爛番茄影評網85%新鮮好評，目前仍維持84%，並已獲得「新鮮認證」。

導演西恩拜倫強調「真正的怪物，不在海裡，而在人心。」他表示，《鯊人魔》不只是一般的鯊魚電影，更深刻探討暴力如何在人性中誕生。他指出：「鯊魚只是依循本能行動，真正引誘牠們靠近的，是人類自己，透過電影讓觀眾反思，到底誰才是真正的掠食者？」

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《鯊人魔》從女主角視角出發，呈現她在極端創傷中，喚醒野性求生本能。（CATCHPLAY提供）

他也分享本片靈感源自史蒂芬史匹柏執導的經典電影《大白鯊》，並在適逢該片上映50週年之際，致敬原作精神，同時挑戰類型限制。導演西恩拜倫進一步說明，本片從女主角賽菲的視角出發，呈現她在極端創傷中喚醒野性求生本能，最終以堅定意志反擊瘋狂殺人魔的過程。他警示地表示：「在這部電影裡，待在海裡，或許比待在船上還要安全。」

《鯊人魔》在爛番茄影評網獲得好評的新鮮認證。（CATCHPLAY提供）

《鯊人魔》描述精明且自由奔放的衝浪客賽菲被一名迷戀鯊魚的連環殺手塔克綁架，這位瘋狂且冷血的殺人魔，把賽菲囚禁於私人漁船上，準備將她作為祭品推入深海，讓饑餓的鯊魚享受一場血腥的盛宴。在這場人與獸的生死較量中，賽菲必須超越恐懼，盡力逃脫，否則她將成為這場噩夢中的下一個屍體，消失在無盡的海洋中。電影全台上映中。

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