貓奴注意！皮克斯新片聚焦黑貓 手繪風格驚豔全場

羅子秦／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕皮克斯動畫工作室在正在進行中的法國安錫國際動畫影展宣布多項未來計畫，其中由《路卡的夏天》導演埃里康卡薩羅薩執導新作《Gatto》（義大利語的「貓」），主角聚焦一隻名為Nero的黑貓，並以皮克斯首次嘗試的手繪風格驚豔全場。

導演卡薩羅薩的長片處女作《路卡的夏天》因其可愛角色與濃郁義大利風情廣受喜愛，他的新片《Gatto》再度回到導演故鄉義大利，這回設定在水都威尼斯。一隻名叫Nero的黑貓質疑自己是否活得正確，他討厭游泳、對音樂略感興趣，還欠下當地貓咪黑手黨老大的債，身陷困境之際，意外與街頭藝術家瑪雅（Maya）結為朋友，這段關係會成為他找到人生目標的關鍵嗎？

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皮克斯新作《Gatto》在安錫國際動畫影展首度曝光。（迪士尼提供）

皮克斯首席創意官彼特達克特在影展現場展示了該片動畫測試畫面，獨特的手繪風格為皮克斯首次嘗試，色彩靈感來自威尼斯場景，將2D手繪質地與最先進的CG動畫技術融合，令人耳目一新。《Gatto》預定2027年夏天在全球上映。

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