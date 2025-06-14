曹佑寧全裸穿雨衣 化身黃衣小飛俠快窒息

羅子秦／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕電影《山忌 黃衣小飛俠》本周末全台將突破2000萬，片商昨天加碼釋出「特化篇」幕後花絮，公開曹佑寧變身「黃衣小飛俠」的過程。首次挑戰特化妝的曹佑寧形容這段經歷「新奇、好玩又痛苦」，製作臉模時甚至一度陷入幽閉恐懼，他回憶：「像被困在黑洞裡，但最後呈現效果真的很酷，就像看到另一個自己。」

曹佑寧在《山忌 黃衣小飛俠》興奮化身黃衣小飛俠。（威視電影提供）

曹佑寧片中一人分飾兩角，原本是帶頭誤闖禁忌儀式的屁孩張安偉，後面則化身令人毛骨悚然的「黃衣小飛俠」，他表示：「知道要演黃衣小飛俠時，我其實很興奮。」

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定裝那天他跟劇組試了很多款雨衣，原本還很開心期待，沒想到製作特化臉模竟差點幽閉恐懼發作，在翻製臉模時有股窒息感襲來，「只露出鼻孔呼吸，大概15到20分鐘，但那段時間感覺很漫長很痛苦。」不過最終成品令眾人相當滿意，因為是出沒在山林裡的精怪，導演與特化團隊討論以「樹皮」為概念，曹佑寧分享：「我臉上有樹皮裂痕、紋路，很逼真。」

曹佑寧在《山忌 黃衣小飛俠》穿上黃色雨衣。（威視電影提供）

劉以豪初見「黃衣小曹」現身片場也被嚇到往後退，忍不住驚呼：「那個妝化得太真了，血管、皮膚，真的像他是從山裡鑽出來的一樣。」雖然很嚇人，劉以豪又羨慕說：「我也好想化化看，很好奇是什麼感覺。」

曹佑寧在《山忌 黃衣小飛俠》中一人分飾兩角，原是帶頭誤闖禁忌儀式的屁孩，後則化身「黃衣小飛俠」。（威視電影提供）

曹佑寧在《山忌 黃衣小飛俠》化身黃衣小飛俠，花絮照po網意外釣出王識賢、黃河。（翻攝自曹佑寧官方IG）

袁澧林則對曹佑寧的敬業精神印象深刻，「他裡面幾乎沒穿衣服，就一件黃色雨衣，也沒穿鞋，替他感覺很辛苦。」她還回憶有場夜戲，曹佑寧的角色躲在樹林深處，「他只出現一點點會特別害怕，搭配那個氛圍超毛的。」

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