楊謹華老公飛離台灣出差1個月 「不捨吻別」58秒片閃瞎全網

楊謹華於2018年嫁給老公Ben。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕47歲女星楊謹華出道多年，演出過許多熱門戲劇，於2018年和圈外老公Ben結婚，儘管工作忙碌，仍不時透過社群分享生活的她，日前透露老公即將赴海外出差一個月，兩人臨別前不捨的恩互動畫面，全被工作人員拍了下來，讓不少網友被閃瞎。

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楊謹華透露老公即將赴海外出差一個月。（翻攝自IG）

楊謹華11日在IG分享一段58秒的影片，透露老公即將去國外出差1個月，無奈當天自己因工作無法親自送機，老公便貼心的在離開前來探她的班，趁著空檔小倆口也不時放閃，一邊有說有笑地講悄悄話，還甜蜜相擁，楊謹華發現一旁有鏡頭在拍，隨即俏皮高舉雙手比出愛心。

楊謹華不捨與老公道別。（翻攝自IG）

當Ben準備離開前往機場時，楊謹華也一路陪同上車，依依不捨的揮手說道別，甚至調皮踩上車子，似乎不願老公離開，最後兩人則是在車窗吻別，直到車子駛離視線，楊謹華才轉身離開。雖然整段畫面甜到不行，但她失落的神情也讓人感到心疼。影片曝光後，網友紛紛直呼「真的嫁對了人」、「只看到對彼此滿滿的愛意（真的是遇到對的人）」、「好甜，妳真的太美了！」

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