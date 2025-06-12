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楊謹華驚嚇劉品言雙喜 瞎猜孩子爸

楊謹華今年有兩部戲報名金鐘。（記者陳奕全攝）楊謹華今年有兩部戲報名金鐘。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕楊謹華昨出席代言活動，被問到姊妹淘劉品言雙喜臨門，已登記結婚並將迎接新生命，她坦言前陣子才在與劉品言、夏于喬、宋芸樺的「四纖女」群組視訊會議時得知喜訊，嚇到無法言語，愣住1分鐘之久後脫口而出：「請問是誰的（孩子）？」還一度瞎猜孩子的爸是春風，讓劉品言哈哈大笑。

劉品言（左起）5月和楊謹華、夏于喬聚會，看不出孕肚。（翻攝自IG）劉品言（左起）5月和楊謹華、夏于喬聚會，看不出孕肚。（翻攝自IG）

她只知道劉品言有約會對象，也曾在去年8月劉品言生日派對見過連晨翔，當時劉品言僅以介紹好友口吻帶過，並沒有特地稱「這是我男友」，加上她5月中和劉品言聚會，對方也沒提到懷孕，且看不出孕肚，楊謹華才會被突如其來的喜訊震驚到語無倫次，但她不介意好友隱瞞，她說：「朋友就是這樣，她想分享我就聽，沒有講也沒關係。」

是否要當劉品言孩子的乾媽？楊謹華認為「認乾媽」必須深思熟慮，「因為是一輩子的事」，但她笑說自己和老公逛街時看到小孩小小的鞋，「我和先生看到都會駐足很久，因為太可愛！」

此外，今年金鐘獎入圍名單9月即將放榜，她的《影后》報名戲劇類女主角，而《今夜一起為愛鼓掌》則搶戲劇類女配角。去年拿下第一座金鐘後，壓力會不會變小？她苦笑說壓力只會在典禮宣布「得獎的是」之前、拍攝入圍者臉部表情的五宮格時湧現。

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